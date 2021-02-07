"Тайна жомовой ямы": стало известно, почему нардеп Кива назвал Бигуса "пид***сом" (видео)

Журналисты Bihus.info утверждают, что нардеп от ОПЗЖ Кива якобы получал деньги от компании, которая была зарегистрирована на жителя т.н. "ЛНР".

На YouTube-канале Bihus.info опубликовали новое расследование, в котором утверждают, что нардеп от фракции ОПЗЖ Илья Кива якобы получал прибыль от сдачи в аренду своей "жомовой ямы" от компании "Сиквел", владельцем которой был мужчина, проживающий на неподконтрольной Киеву территории Луганской области. Именно во время попытки взять комментарий для этого расследования Кива и обматерил журналистов, назвав Дениса Бигуса "пид***сом", "гомосексуалистом" и "коррупционером".

Видео стало продолжением расследования Bihus.info, опубликованного летом 2020 года. Тогда журналисты обратили внимание на то, что Кива указал в своей декларации "жомовую яму" в Полтавской области площадью 400 кв.м. Обычно такие жомовые ямы используют для хранения отходов от производства сахара со свеклы.

Однако на том месте, где находится яма Кивы, журналисты увидели лишь пустырь. Нардеп же за сдачу ее в аренду за 2019 год получил более 1,2 млн грн дохода от компании, которая называется "Сиквел". Журналисты установили, что эта фирма якобы фигурирует в одном из уголовных дел как "фиктивная".

В октябре 2020 года СБУ провела спецоперацию, в ходе которой установила, что в Украине работал конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн. Во время обысков силовики изъяли около 600 печатей фиктивных предприятий, одна из которых, по словам журналистов Bihus.info, принадлежала компании "Сиквел".

"Сиквел" записана на Иракли Джикию. Журналисты смогли найти его жену, которая рассказала, что на того якобы записано 80 разных фирм и его ищет полиция. Позже сам Джикия в телефонном разговоре рассказал, что оставил свой номер в интернете, когда искал работу, и некто позвонил ему, предложив оформить на него фирму за 500 грн вознаграждения.

Журналисты также установили, что первым владельцем "Сиквела" оказался Александр Попивший. По словам расследователей, в его профиле в соцсети "Одноклассники" указано, что тот живет на оккупированной территории Луганской области.

Когда журналисты пытались получить у самого Ильи Кивы комментарий касательно его "жомовой ямы", "Сиквела" и странного дохода тот их и обматерил.

[ + – ] Расследование о жомовой яме Ильи Кивы

Напомним, 25 февраля 2020 года журналисты Bihus.info опубликовали расследование, согласно которому сын тогдашнего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского якобы руководил группой людей, которая наживалась на продаже контрабандных российских запчастей с большой наценкой для украинского ОПК. В предвыборном штабе Порошенко допускали, что расследование журналистов программы "Наші гроші" о хищениях в оборонной сфере является предвыборной технологией.