"Таємниця жомової ями": стало відомо, чому нардеп Ківа назвав Бігуса "під***сом" (відео)

Журналісти Bihus.info стверджують, що нардеп від ОПЗЖ Ківа нібито отримував гроші від компанії, яка була зареєстрована на жителя т.зв. "ЛНР".

На YouTube-каналі Bihus.info опублікували нове розслідування, в якому стверджують, що нардеп від фракції ОПЗЖ Ілля Ківа нібито отримував прибуток від здачі в оренду своєї "жомової ями" від компанії "Сіквел", власником якої є чоловік, який мешкає на непідконтрольній Києву території Луганської області. Саме під час спроби взяти коментар для цього розслідування Ківа і обматюкав журналістів, назвавши Дениса Бігуса "під***сом", "гомосексуалістом" і "корупціонером".

Відео стало продовженням розслідування Bihus.info, опублікованого влітку 2020 року. Тоді журналісти звернули увагу на те, що Ківа зазначив у своїй декларації "Жомові яму" в Полтавській області площею 400 кв.м. Зазвичай такі жомові ями використовують для зберігання відходів від виробництва цукру з буряка.

Однак на тому місці, де знаходиться яма Ківи, журналісти побачили лише пустир. Нардеп же за здачу її в оренду за 2019 рік отримав понад 1,2 млн грн доходу від компанії, яка називається "Сіквел". Журналісти встановили, що ця фірма нібито фігурує в одній із кримінальних справ як "фіктивна".

У жовтні 2020 року СБУ провела спецоперацію, в ході якої встановила, що в Україні працював конвертаційний центр з оборотом у 15 млрд грн. Під час обшуків силовики вилучили близько 600 печаток фіктивних підприємств, одна з яких, за словами журналістів Bihus.info, належала компанії "Сіквел".

"Сіквел" записана на Іраклі Джикію. Журналісти змогли знайти його дружину, яка розповіла, що на того нібито записано 80 різних фірм і його шукає поліція. Пізніше сам Джикія у телефонній розмові зізнався, що залишив свій номер в інтернеті, коли шукав роботу, і хтось подзвонив йому, запропонувавши оформити на нього фірму за 500 грн винагороди.

Журналісти також встановили, що першим власником "Сіквелу" був Олександр Попивший. За словами розслідувачів, у його профілі в соцмережі "Однокласники" зазначено, що він живе на окупованій території Луганської області.

Коли журналісти намагалися отримати у самого Іллі Ківи коментар щодо його "жомової ями", "Сіквелу" та дивного доходу той їх і обматюкав.

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Нагадаємо: 25 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування, згідно з яким син тодішнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського нібито керував групою людей, яка наживалася на продажу контрабандних російських запчастин з великою націнкою для українського ОПК. У передвиборчому штабі Порошенка допускали, що розслідування журналістів програми "Наші гроші" про розкрадання в оборонній сфері є передвиборчою технологією.