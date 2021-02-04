Нардеп Кива о журналисте Бигусе: "Пид***с, гомосексуалист и коррупционер" (видео)

Нардеп от ОПЗЖ предложил журналисту проекта Bihus.info "засунуть в ж**у все справки от СБУ".

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива, отвечая на вопрос журналиста портала Bihus.info о возможном отмывании денег через конвертационные центры, заявил, что руководитель их центра расследований — Денис Бигус — является "пид***сом", "гомосексуалистом" и "коррупционером". Видео разговора журналиста и нардепа опубликовал Teleram-канал PavlovskyNews.

"Вы являетесь пособником пид***са. Если есть доказательства — обращайтесь необходимо обратиться в правоохранительные органы, а сейчас это дешевый пиз***ж и провокация", — заявил Кива.

В ответ на это журналист заявил, что Кива живет на деньги с его налогов, а представитель ОПЗЖ, в свою очередь, сказал, что Бигусу нужно заплатить налоги на все "украденные им деньги". Журналист Bihus.info подчеркнул, что они прошли все необходимые налоговые проверки.

В конце разговора Кива предложил расследователю "засунуть в ж**у Бигусу все справки от СБУ" и заявил, что он общается в таком стиле из-за "нетаких" вопросов.

"Какие вопросы — такие и ответы. Как зашел — то и надел", — сказал Кива.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!

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Отметим, Илья Кива неоднократно становился "героем" расследований от проекта Bihus.info. В частности, летом 2020 года журналисты опубликовали материал, в котором рассказали о том, что Кива заработал 1,2 млн грн за сдачу в аренду "жомовой ямы" в Полтавской области.

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Напомним, 25 февраля журналисты Bihus.info опубликовали расследование, согласно которому сын тогдашнего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского якобы руководил группой людей, которая наживалась на продаже контрабандных российских запчастей с большой наценкой для украинского ОПК. В предвыборном штабе Порошенко допускали, что расследование журналистов программы "Наші гроші" о хищениях в оборонной сфере является предвыборной технологией.