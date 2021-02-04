Нардеп Кива про журналіста Бігус: "Під *** с, гомосексуаліст і корупціонер" (відео)

Нардеп від ОПЗЖ запропонував журналісту проекту Bihus.info "засунути в ж ** у всі довідки від СБУ".

Народний депутат від фракції ОПЗЖ Ілля Кива, відповідаючи на питання журналіста порталу Bihus.info про можливе відмивання грошей через конвертаційні центри, заявив, що керівник їхнього центру розслідувань — Денис Бігус — є "під *** сом", "гомосексуалістом" і "корупціонером ". Відео розмови журналіста і нардепа опублікував Teleram-канал PavlovskyNews.

"Ви є посібником під *** са. Якщо є докази — необхідно звернутися в правоохоронні органи, а зараз це дешевий пиз *** ж і провокація", — заявив Кива.

У відповідь на це журналіст заявив, що Кива живе на гроші з його податків, а представник ОПЗЖ, у свою чергу, сказав, що Бігусу потрібно заплатити податки на всі "вкрадені ним гроші". Журналіст Bihus.info підкреслив, що вони пройшли всі необхідні податкові перевірки.

У кінці розмови Кива запропонував розслідувачу "засунути в ж ** у Бігуса всі довідки від СБУ" і заявив, що він спілкується в такому стилі через "не такі" питання.

"Які питання — такі й відповіді. Як зайшов — те й одягнув", — сказав Кива.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику!

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Зазначимо, що Ілля Кива неодноразово ставав "героєм" розслідувань від проекту Bihus.info. Зокрема, влітку 2020 року журналісти опублікували матеріал, у якому розповіли про те, що Кива заробив 1,2 млн грн за здачу в оренду "жомової ями" в Полтавській області.

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Нагадаємо: 25 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування, згідно з яким син тодішнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського нібито керував групою людей, яка наживалася на продажу контрабандних російських запчастин з великою націнкою для українського ОПК. У передвиборчому штабі Порошенка допускали, що розслідування журналістів програми "Наші гроші" про розкрадання в оборонній сфері є передвиборчою технологією.