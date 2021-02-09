Колишня секретарка Іллі Ківи в 2019 році вкрала iPhone, але відбулася штрафом, — ЗМІ

На місцевих виборах 2020 року Карину Дячун обрали депутаткою Полтавської райради від ОПЗЖ, а пізніше — заступницею голови райради.

Онлайн-видання poltava.to провело невелике розслідування, під час якого виявило, що колишня секретарка нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи і заступниця голови Полтавської райради Карина Дячун у 2019 році непомітно поцупила в одному з магазинів iPhone 6 Plus вартістю 4 100 грн.

Згідно з протоколом судового засідання, дівчина вимкнула телефон і прийшла додому, проте після включення пристрою їй подзвонив знайомий поліцейський і сказав, що вкрадене необхідно повернути. Дячун так і зробила, а пізніше розкаялася у скоєному. У протоколі зазначено, що вона не оскаржувала найменування пристрою і його вартість.

26 лютого 2020 року суд визнав її винною в порушенні ч. 1 ст. 185 Кримінального Кодексу ("крадіжка"). Їй призначили покарання у вигляді штрафу 850 грн і зобов'язали компенсувати витрати на експертів у розмірі 628 грн.

А восени 2020 року Дячун балотувалася на місцевих виборах від партії ОПЗЖ, вказавши, що не має судимості. Утім, юристи розповіли журналістам poltava.to, що після внесення змін до КПК з 1 січня 2020 року людина, яка скоїла кримінальний проступок (а саме до нього стосується ч. 1 ст. 185 КК), після відбуття покарання вважається, що не мала судимості.

Про те, що Карина Дячун працювала у нього в офісі розповів і сам Ілля Ківа журналістам:

"Вона працювала в офісі моєю секретаркою. Якщо говорити про суд, то запитаю: ну і що? Я мав судимість, Юлія Тимошенко мала, Юрій Луценко мав. Бо Бог бачить не на це, а на ділові та людські якості. Є така приказка "Від суми і тюрми — не зарікайся". Тому я погодив її призначення секретарем, а потім підтримав і її висунення", — сказав Ківа.

Нагадаємо, нещодавно журналісти проекту Bihus.info опублікували розслідування, в якому стверджують, що нардеп від фракції ОПЗЖ Ілля Ківа нібито отримував прибуток від здачі в оренду своєї "жомової ями" від компанії "Сиквел", власником якої був чоловік, який проживає на непідконтрольній Києву території Луганській області. Під час спроби взяти коментар для цього розслідування Ківа обматюкав журналістів, назвавши Дениса Бігуса "під***сом", "гомосексуалістом" і "корупціонером".