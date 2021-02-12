Кива заявил, что его деда "расстреляли фашисты-львовяне", но тот "выжил" (фото)

По словам нардепа из ОПЗЖ, у львовян "фашизм в крови", который якобы "регулируется только страхом".

Народный депутат Украины Илья Кива в комментариях к публикации на своей странице в Facebook рассказал историю о своем деде, которого, по словам парламентария от ОПЗЖ, "расстреляли местные жители во Львове", но он "выжил".

"Мой дед Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович пройдя всю войну в 45 году был так же отправлен во Львов где его расстреляли местные жители, Дед выжил но память об этом осталась", — написал Кива.

Нардеп добавил, что у львовян "фашизм в крови", который "регулируется только страхом".

[ + – ] Деда Кивы "расстреляли", но он "выжил" Фото: скриншот

Сама публикация Кивы, под которой тот оставил историю о своем "расстрелянном" деде, была посвящена жителям Львова, чьи родственники в 1941-м году якобы "участвовали в массовом убийстве беззащитных детей и женщин" якобы для того, "чтобы понравиться своим хозяевам-нацистам".

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Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что бывшая секретарша Кивы, которая сейчас является замглавы Полтавского райсовета, в 2019 году украла в магазине iPhone 6 Plus. Впрочем, в суде она отделалась лишь штрафом.

В начале февраля 2021 года журналисты проекта Bihus.info опубликовали расследование, в котором утверждали, что нардеп от фракции ОПЗЖ Илья Кива якобы получал прибыль от сдачи в аренду своей "жомовой ямы" компании "Сиквел", владельцем которой был мужчина, проживающий на неподконтрольной Киеву территории Луганской области. Когда журналисты пытались взять у Кивы комментарий для этого расследования — тот обматерил их, назвав Дениса Бигуса "пид***сом", "гомосексуалистом" и "коррупционером".