Не був власником: Верховний Суд остаточно позбавив Киву доходу від "жомової ями"

Суд залишив без змін рішення ВАКС, згідно з яким екснардеп передав гараж та жомову яму в оренду, не будучи їх власником.

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Колишній народний депутат України Ілля Кива має виплатити державі 1,25 млн. гривень, які він отримав незаконним шляхом. Про це стало відомо із рішення Верховного Суду України.

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Згідно з оприлюдненою заявою, відповідач у справі про незаконне присвоєння коштів придбав гараж та жомову яму у 2007, проте через три роки продав це майно. Але у 2019 році Ілля Кива передав гараж та жомову яму в оренду суб'єкту господарювання. У договорі оренди зазначено, що об'єкти оренди належать орендодавцеві на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 2007 року. Також договором передбачено орендну плату розміром 1 242 236 грн.

Фактично Кива здав в оренду майно, яким офіційно не володіє. У 2019 році, після обрання народним депутатом України, у своїй щорічній декларації як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, він написав відомості про зазначені доходи у розділі 11 "Доходи, включаючи подарунки".

Верховний Суд України задовольнив позов Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури про стягнення з Киви 1,25 млн. гривень.

"Суд виходив з того, що відповідач, як особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не будучи власником об'єкта оренди, уклала договір без наміру правомірної передачі нерухомого майна в оренду, а з метою отримання коштів, внаслідок чого придбала власність — необґрунтований актив у зазначеній сумі та дохід від нього у вигляді комісійних доходів", — наголошується в заяві.

Нагадаємо, що 10 травня 2022 року Іллю Киву оголосили у міжнародний розшук. Колишньому парламентареві, який нещодавно попросив у Путіна російський паспорт, загрожує до 15 років в'язниці. Киву підозрюють у державній зраді.

Також Фокус розповідав, що колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що за можливості не розмовляв би з Кивою, а застрелив би його. Під час спілкування з журналістами ексглава МВС назвав колишнього нардепа зрадником та негідником. І додав, що 2015-го той поводився відважно, маючи антиросійську риторику.