Не являлся собственником: Верховный Суд окончательно лишил Киву дохода от "жомовой ямы"

Суд оставил без изменений решение ВАКС, согласно которого экс-нардеп передал гараж и жомовую яму в аренду, не будучи их владельцем.

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Бывший народный депутат Украины Илья Кива должен выплатить государству 1,25 млн гривен, которые он заполучил незаконным путем. Об этом стало известно из решения Верховного Суда Украины.

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Согласно обнародованному заявлению, ответчик по делу о незаконном присвоении денежных средств приобрел гараж и жомовую яму в 2007, однако спустя три года продал это имущество. Но в 2019 году Илья Кива передал гараж и жомовую яму в аренду субъекту хозяйствования. В договоре аренды указано, что объекты аренды принадлежат арендодателю на праве собственности на основании договора купли-продажи от 2007 года. Также договором предусмотрена арендная плата в размере 1 242 236 грн.

Фактически, Кива сдал в аренду имущество, которым официально не владеет. В 2019 году, после избрания народным депутатом Украины, в своей ежегодной декларации как лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, он указал сведения об указанных доходах в разделе 11 "Доходы, включая подарки".

Верховный Суд Украины удовлетворил иск Специализированной Антикоррупционной прокуратуры о взыскании с Кивы 1,25 млн гривен.

"Суд исходил из того, что ответчик, как лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, не являясь собственником объекта аренды, заключил договор без намерения правомерной передачи недвижимого имущества в аренду, а с целью получения денежных средств, в результате чего приобрел в собственность – необоснованный актив в указанной сумме и доход от него в виде комиссионных доходов", — отмечается в заявлении.

Напомним, что 10 мая 2022 года Илья Кива был объявлен в международный розыск. Бывшему парламентарию, который недавно попросил у Путина российский паспорт, грозит до 15 лет тюрьмы. Киву подозревают в государственной измене.

Также Фокус рассказывал, что бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что при возможности не разговаривал бы с Кивой, а застрелил бы его. В ходе общения с журналистами экс-глава МВД назвал бывшего нардепа предателем и негодяем. И добавил, что в 2015-м тот вел себя отважно, имея антироссийскую риторику.