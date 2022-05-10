"Я бы с ним не разговаривал": Аваков заявил о готовности застрелить Киву (видео)

В ходе общения с журналистами экс-глава МВД назвал бывшего нардепа предателем и негодяем. И добавил, что в 2015-м тот вел себя отважно, имея антироссийскую риторику.

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Бывший руководитель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил свое отношение к экс-народному депутату Украины от фракции ОПЗЖ Илье Киве. Политик вспомнил о своем бывшем подчиненном в интервью журналистке Наташе Влащенко на телеканале "Украина 24".

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Отвечая на вопрос, что бы он сказал Киве при встрече, Аваков отметил, что не стал бы с ним разговаривать.

"Я бы с ним не разговаривал, если бы у меня была возможность, я бы его застрелил. Я думаю, что так бы поступил любой человек, у которого в руках было оружие. И так нужно поступать с любым предателем и негодяем", — сказал Арсен Аваков.

Он напомнил, что в 2015 году теперь уже бывший народный депутат Украины находился в Дебальцево и вел себя отважно, имея антироссийскую риторику.

Уточним, что Илья Кива в 2014 году состоял в политической партии "Правый сектор" и был доверенным лицом лидера организации Дмитрия Яроша на выборах президента Украины. В декабре 2014 года Арсен Аваков назначил Киву заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области, после чего возглавил Департамент противодействия наркопреступности в Национальной полиции Украины.

В 2017 году Илья Кива возглавил Социалистическую партию Украины, и его риторика претерпела изменений. В 2019 году он прошел в Верховную Раду Украины в составе партии "Оппозиционная платформа "За жизнь".

Ранее Фокус рассказывал, что Государственное бюро расследований Украины объявило Илью Киву в международный розыск. Бывшему парламентарию, который недавно попросил у Путина российский паспорт, грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что в конце апреля Илья Кива, выступая на российском телевидении, предложил нанести по Львову удар оружием массового поражения. Беглый нардеп назвал Львов "главным логистическим центром получения оружия, боеприпасов и топлива из Польши". Вооруженные силы РФ, по мнению Кивы, обязаны нанести превентивный удар.