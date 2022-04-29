Бывший нардеп Кива предложил РФ ударить по Львову оружием массового поражения (видео)

Беглый нардеп назвал Львов "главным логистическим центром получения оружия, боеприпасов и топлива из Польши". Вооруженные силы РФ, по мнению Кивы, обязаны нанести превентивный удар.

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Бывший народный депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива призвал Россию ударить оружием массового поражения тактического уровня по Львову. Такое заявление он сделал в эфире одного из российских каналов.

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Львов, по мнению Кивы, превратился в "главный логистический центр получения оружия, боеприпасов и топлива из Польши и дельнейшего его распределения по Украине".

"Именно вот здесь будет сконцентрировано то зло, против которого сегодня происходит "специальная военная операция" (власти РФ называют так развязанную ими полномасштабную войну в Украине, – ред.). Львов сегодня является главным логистическим центром по поставке оружия на восток и на юг после того как был уничтожен мост в Рени", – заявил он.

Бывший нардеп написал в Telegram, что во Львовской области находится центр "натовских военных специалистов, которые каждый день прибывают в Украину".

"Если и рассматривать применение оружия массового поражения в качестве превентивного удара, но не стратегического, а тактического уровня (с минимальным зарядом), то выбор военной цели очевиден", – отметил он.

Напомним, что Кива просил президента России Владимира Путина предоставить ему политическое убежище и гражданство РФ. Он заявил о готовности "встать в строй России и продолжить борьбу за интересы братских народов".

Илья Кива улетел в Испанию до начала полномасштабной войны России с Украиной. В начале марта него исключили из ОПЗЖ. А 15 марта его лишили депутатского мандата.

Государственное бюро расследований 25 марта заявило, что Кива предлагал физически устранить президента Украины Владимира Зеленского и других представителей власти. Против нардепа открыты уголовные производства по статьям 109 (насильственное изменение, свержение конституционного строя или захват государственной власти) и 436 (пропаганда войны).

Кива уже призывал Россию нанести ядерный удар по Украине в апреле этого года. По его мнению, это позволит Москве выиграть войну и "поставить точку в противостоянии с Западом".