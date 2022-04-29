Колишній нардеп Кива запропонував РФ ударити по Львову зброєю масового ураження (відео)

Нардеп-утікач назвав Львів "головним логістичним центром отримання зброї, боєприпасів і палива з Польщі". Збройні сили РФ, на думку Киви, повинні завдати превентивний удар.

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Колишній народний депутат Верховної Ради від "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ) Ілля Кива закликав Росію вдарити зброєю масового ураження тактичного рівня по Львову. Таку заяву він зробив в ефірі одного з російських каналів.

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Львів, на думку Киви, перетворився на "головний логістичний центр отримання зброї, боєприпасів і палива з Польщі та подальшого її розподілу по Україні".

"Саме ось тут буде сконцентровано те зло, проти якого сьогодні відбувається "спеціальна військова операція" (влада РФ називає так розв'язану ними повномасштабну війну в Україні, – ред.). Львів сьогодні є головним логістичним центром із постачання зброї на схід і на південь після того, як було знищено міст у Рені", — заявив він.

Колишній нардеп написав у Telegram, що на Львівщині розташований центр "натівських військових фахівців, які щодня прибувають в Україну".

"Якщо й розглядати застосування зброї масового ураження як превентивний удар, але не стратегічний, а тактичний рівень (із мінімальним зарядом), то вибір військової мети очевидний", — зазначив він.

Нагадаємо, що Кива просив президента Росії Володимира Путіна надати йому політичний притулок і громадянство РФ. Він заявив про готовність "встати в стрій Росії та продовжити боротьбу за інтереси братніх народів".

Ілля Кива полетів у Іспанію до початку повномасштабної війни Росії з Україною. На початку березня його виключили з ОПЗЖ. А 15 березня його позбавили депутатського мандату.

Державне бюро розслідувань 25 березня заявило, що Кива пропонував фізично усунути президента України Володимира Зеленського й інших представників влади. Проти нардепа відкрито кримінальні провадження за статтями 109 (насильницька зміна, повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та 436 (пропаганда війни).

Кива вже закликав Росію завдати ядерного удару по Україні у квітні цього року. На його думку, це дозволить Москві виграти війну та "поставити крапку в протистоянні із Заходом".