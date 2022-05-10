"Я б із ним не розмовляв": Аваков заявив про готовність застрелити Киву (відео)

Під час спілкування із журналістами ексглава МВС назвав колишнього нардепа зрадником і негідником. І додав, що в 2015-му той поводився відважно, маючи антиросійську риторику.

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Колишній керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков висловив своє ставлення до екснародного депутата України від фракції ОПЗЖ Іллі Киви. Політик згадав про свого колишнього підлеглого в інтерв'ю журналістки Наташі Влащенко на телеканалі "Україна 24".

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Відповідаючи на запитання, що він сказав Киві під час зустрічі, Аваков зазначив, що не став би з ним розмовляти.

"Я б з ним не розмовляв, якби у мене була можливість, я б його застрелив. Я думаю, що так би вчинила будь-яка людина, у якої в руках була зброя. І так треба чинити з будь-яким зрадником і негідником", — сказав Арсен Аваков.

Він нагадав, що у 2015 році тепер уже колишній народний депутат України перебував у Дебальцево та поводився відважно, маючи антиросійську риторику.

Уточнимо, що Ілля Кива у 2014 році перебував у політичній партії "Правий сектор" і був довіреною особою лідера організації Дмитра Яроша на виборах президента України. У грудні 2014 року Арсен Аваков призначив Киву заступником начальника УМВС України у Донецькій області, після чого очолив Департамент протидії наркозлочинності у Національній поліції України.

У 2017 році Ілля Кива очолив Соціалістичну партію України, і його риторика зазнала змін. У 2019 році він пройшов до Верховної Ради України у складі партії "Опозиційна платформа — За життя".

Раніше Фокус розповідав, що Державне бюро розслідувань України оголосило Іллю Киву в міжнародний розшук. Колишньому парламентарію, який нещодавно попросив у Путіна російський паспорт, загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Ілля Кива, виступаючи на російському телебаченні, запропонував завдати по Львову удару зброєю масового ураження. Нардеп-утікач назвав Львів "головним логістичним центром отримання зброї, боєприпасів і палива з Польщі". Збройні сили РФ, на думку Киви, повинні завдати превентивного удару.