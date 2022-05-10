RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Я б із ним не розмовляв": Аваков заявив про готовність застрелити Киву (відео)

66
Арсен Аваков, Аваков Ківа
Фото: 5.ua | Арсен Аваков пригрозив екснардепу Іллі Киві

Під час спілкування із журналістами ексглава МВС назвав колишнього нардепа зрадником і негідником. І додав, що в 2015-му той поводився відважно, маючи антиросійську риторику.

Колишній керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков висловив своє ставлення до екснародного депутата України від фракції ОПЗЖ Іллі Киви. Політик згадав про свого колишнього підлеглого в інтерв'ю журналістки Наташі Влащенко на телеканалі "Україна 24".

Відповідаючи на запитання, що він сказав Киві під час зустрічі, Аваков зазначив, що не став би з ним розмовляти.

"Я б з ним не розмовляв, якби у мене була можливість, я б його застрелив. Я думаю, що так би вчинила будь-яка людина, у якої в руках була зброя. І так треба чинити з будь-яким зрадником і негідником", — сказав Арсен Аваков.

Він нагадав, що у 2015 році тепер уже колишній народний депутат України перебував у Дебальцево та поводився відважно, маючи антиросійську риторику.

Уточнимо, що Ілля Кива у 2014 році перебував у політичній партії "Правий сектор" і був довіреною особою лідера організації Дмитра Яроша на виборах президента України. У грудні 2014 року Арсен Аваков призначив Киву заступником начальника УМВС України у Донецькій області, після чого очолив Департамент протидії наркозлочинності у Національній поліції України.

У 2017 році Ілля Кива очолив Соціалістичну партію України, і його риторика зазнала змін. У 2019 році він пройшов до Верховної Ради України у складі партії "Опозиційна платформа — За життя".

Раніше Фокус розповідав, що Державне бюро розслідувань України оголосило Іллю Киву в міжнародний розшук. Колишньому парламентарію, який нещодавно попросив у Путіна російський паспорт, загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Ілля Кива, виступаючи на російському телебаченні, запропонував завдати по Львову удару зброєю масового ураження. Нардеп-утікач назвав Львів "головним логістичним центром отримання зброї, боєприпасів і палива з Польщі". Збройні сили РФ, на думку Киви, повинні завдати превентивного удару.