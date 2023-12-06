Илью Киву нашли мертвым: чем известен экс-нардеп и главные скандалы (фото, видео)

Илья Кива был в "Правом секторе", баллотировался в президенты и фигурировал в новостях из-за "мастурбации" в Раде. После начала полномасштабного вторжения ВС РФ он отметился бегством в Россию и призывами к ядерному удару по Украине.

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6 декабря в СМИ появилась информация о смерти бывшего нардепа Верховной Рады и предателя Украины Ильи Кивы. Позже эту информацию подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны. Фокус собрал основные скандалы, по которым он известен.

Участие в "Правом секторе" и АТО

В 2014 году лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош объявил о создании восточного подразделения организации. Илью Киву он назначил "политическим руководителем".

Позже, в 2019 году, нардеп признавался, что воевал на Донбассе и даже "уничтожал противника". По его словам, при этом чувствовал "азарт".

"На войне убийство, если это противник, оно немножко по-другому звучит. Уничтожал ли противника? Уничтожал", — сказал Кива.

Кива шел в президенты

В 2019 году предатель был зарегистрирован как кандидат в президенты от "Социалистической партии". Его участие в выборах рассматривали дважды, потому что комиссия имела вопросы к советской символике партии. Кива получил 0,03% голосов избирателей.

На внеочередных парламентских выборах того же года его избрали в Верховную Раду по списку партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ).

Квартира в Киеве

Кива не задекларировал квартиру площадью около 100 кв. м в центре Киева. На вопрос об этом имуществе он ответил журналистам, что там живет его подруга.

"У меня с ней не совместный быт, у меня с ней совместный секс. Бывает и такое. У вас бывает совместный секс?" — добавил депутат.

"Расстрел деда"

В феврале 2021 года, на то время, депутат от партии ОПЗЖ Кива поделился историей о своем деде. Правда, она вызвала некоторые вопросы.

Парламентарий рассказал, что его дед Филипп Денисович Кива прошел Вторую мировую войну и является героем СССР. В 1945 году его якобы "расстреляли местные жители" Львова, но он выжил.

Депутат добавил, что у львовян "фашизм в крови".

Фото: Скриншот

Скандальная диссертация

В апреле того же года Кива попал в скандал из-за своей диссертации на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Журналисты установили, что нардеп мог соврать о своем участии в двух конференциях в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) и сопровождал работу справками, которые ему официально не выдавали.

Поздравление Путина

За несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения ВС РФ Кива поздравил президента России Владимира Путина с Днем рождения. Он назвал его "лидером своей нации и дружественного нам (Украине, — ред.) народа".

"Сил вам, божьего благословения и здоровья", — пожелал депутат.

Он добавил, что Путин якобы пишет "новую историю славянского мира и славянского единства", а также назвал президента РФ "защитником морали и веры".

"Мастурбация" в парламенте

В декабре 2021 года Киву поймали на скандальном поведении в стенах Верховной рады. Депутат поправлял штаны в интимном месте во время заседания, что в СМИ окрестили мастурбацией.

Позже сам он заявил, что "подобный пиар стоит миллионов долларов". Он добавил, что все его действия в любом случае попадают в СМИ после многочисленных скандалов.

Ядерный удар по Украине

К тому времени уже лишенный мандата Кива в апреле 2022 года призвал нанести ядерный удар по Украине. Он подчеркнул, что это позволит России выиграть войну и "поставить точку в противостоянии с Западом".

Президента Украины Владимира Зеленского экс-депутат назвал террористом. Он отметил, что переговоры с лидером "все равно ничего не дадут и не принесут".

Политическое убежище в России

В апреле 2022 года Кива просил политического убежища в РФ и российского гражданства. С соответствующим обращением к Путину он выступил в эфире "Первого канала". Он пожаловался на возбужденные против него дела и "возрождение фашизма" в Украине.

Жомовая яма

В мае 2022 года суд обязал предателя выплатить государству 1,25 миллиона гривен.

По данным следствия, еще в 2007 году Кива приобрел гараж и жомовую яму, которые в 2010 году продал. Однако уже в 2019 году депутат сдал их в аренду, запросив 1 242 236 гривен. Фактически он "сдавал" то, чем и не владел.

Смерть Буданова

В июне уже 2023 года Кива поддерживал фейки о якобы гибели руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Он заявлял, что в Украине берут интервью у "оцифрованного" трупа.

Фото: Скриншот

Государственная измена

В 2023 году в Украине заочно осудили Киву и назначили ему 14 лет заключения.

Экс-депутата признали виновным сразу по нескольким статьям:

о призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УКУ);

о государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ);

о публичном использовании коммунистической символики (ч. 2 ст. 436-1 УКУ);

о публичных призывах к агрессивной войне (ст. 436 УКУ).

Напомним, по данным СМИ, тело Кивы нашли в Подмосковье, а к его ликвидации может быть причастна СБУ.