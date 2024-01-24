В Украине работают над реформой налоговой системы: что изменится для бизнеса

В рамках воплощения Нацстратегии доходов, в Украине, как объяснил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, произойдут некоторые изменения для физических лиц-предпринимателей.

В Украине хотят реформировать налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения, сказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Он объяснил, что систему единого налога нужно обновить, поскольку она не поддерживает бизнес, а наоборот — позволяет предпринимателям уклоняться от налогообложения. Действующие лимиты, утвержденные на сегодняшний день в законодательстве для физлиц-предпринимателей, есть смысл увеличивать, однако в совокупности с системой единого налога.

Какие именно произойдут изменения и когда их начнут внедрять, Гетманцев не сообщил. Ожидается, что за основу будет взята польская система, а все будут переведены на обычную систему налогообложения в течение трех лет после отмены военного положения в Украине.

Глава налогового комитета отметил, что все эти условия прописаны в Нацстратегии доходов, которую Кабмин утвердил в конце 2023 года.

"Там больший лимит — 2 млн евро (около 81,5 млн грн). Но и разные ставки налогообложения: предусматривается одна группа для плательщиков единого налога, а не три. А также разные ставки налогообложения — в зависимости от осуществляемой деятельности", — рассказал нардеп.

При этом Министерство финансов предлагает отменить регистрацию ФЛП. Пока финального решения нет, его наработают в рамках дискуссий, однако от общего подхода не откажутся.

Как изменился объем дохода для ФЛП в 2024 году

Поскольку в Украине с 1 января минимальная зарплата увеличилась до 7 100 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц до 3 028 гривен, то и лимиты доходов физических лиц-предпринимателей тоже изменились. Так, максимально допустимый доход для предпринимателей рассчитывается на основе минимальной заработной платы. Поэтому в 2024 году сумма дохода для предпринимателей не должна превышать следующие значения в месяц:

1 185 700 грн – для первой группы;

5 921 400 грн – для второй группы;

8 285 700 грн – для третьей группы.

Напомним, ранее Фокус объяснял, когда в Украине может исчезнуть упрощенная система для ФЛП. Также в Верховной Раде рассказали, как изменилась деятельность ФЛП после возврата штрафных санкций за отсутствие регистраторов расчетных операций (РРО).