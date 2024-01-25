Налог на недвижимость: кто может не платить в 2024 году
Украинцам в 2024 году налог на недвижимость нужно платить за отчетный 2023 год. Однако некоторые категории украинцев быть освобождены от этой процедуры, пишет издание Flombu.
Украинцам в 2024 году налог на недвижимость нужно платить за отчетный 2023 год. Однако некоторые категории украинцев могут не платить этот налог в 2024 году, пишет издание Flombu.
Отмечается, что налог начисляют на следующую жилую недвижимость:
- на квартиры, если их площадь превышает 60 м2;
- на дома площадью от 120 м2.
Налог на недвижимость в 2024 году: кто может не платить
В налогообложении недвижимости в 2024 году есть исключения. Не платить за "лишние квадраты" могут:
- граждане, проживающие на территориях, где идут военные действия;
- владельцы жилья, оказавшегося на временно оккупированной территории;
- украинцы, чье жилье стало непригодным для проживания вследствие войны.
- многодетные семьи;
- одинокие матери, воспитывающие сирот или детей с инвалидностью;
- участники АТО;
- учебные заведения;
- религиозные организации.
При этом, если недвижимостью владеет пенсионер, и этот объект по нормам подлежит налогообложению, отчисление в казну нужно будет сделать. Так, возраст собственника жилья не отменяет его обязанности уплатить налог за избыточную жилую площадь. Льготы или отсрочки в погашении пенсионерам тоже не предусмотрены. Им нужно оплатить налог на общих основаниях.
Налог на недвижимость: как о нем узнать
Если вы владеете недвижимостью со сверхурочной площадью, то Государственная налоговая служба (ГНС) предупредит вас о том, что вы должны уплатить налог. В письме от налоговиков также будут указаны сумма и срок оплаты. Налог нужно оплатить до 1 июля текущего года.
Декларация доходов 2024
В Государственной налоговой службе (ГНС) в Одесской области недавно рассказали, что в 2024 году декларацию подают:
- физлица, получающие доходы от предпринимательской деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения (статья 177 НКУ;
- физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (статья 178 НКУ);
- иностранцы, которые по результатам отчетного года приобрели статус резидента Украины, должны отразить доходы с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы (пункты 170.10.4 НКУ);
- плательщики налога – резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства.
Напомним, Фокус уже писал, что в Украине могут ввести налог на роскошь, чтобы получить дополнительное финансирование на мобилизацию. Также напомним, что правительство планирует реформировать налоговую систему для бизнеса.