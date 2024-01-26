Верещук заявила об оптимизации выплат переселенцам: Украина сократит расходы (видео)

По данным вице-премьера, в Украине более 4,9 миллиона внутренних переселенцев, из которых 2,5 млн ежемесячно получают выплаты.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут оптимизированы. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, это связано с уменьшением доходной части бюджета Украины и требованиями международных партнеров.

"Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры ставят требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам 2 года достаточно для того, чтобы адаптироваться", — пояснила Верещук.

Сколько денег выплатила Украина переселенцам

В 2022 году Украина направила на выплаты переселенцам 57 миллиардов гривен. В 2023 году эта сумма увеличилась до 73 миллиардов гривен. Планируется, что в 2024 году деньги на помощь для ВПЛ снова составят около 57 миллиардов гривен.

Сколько человек получают выплаты

По данным Верещук, в Украине более 4,9 миллиона внутренних переселенцев, из которых 2,5 миллиона ежемесячно получают выплаты. Она подчеркнула, что количество переселенцев постоянно меняется из-за миграции и возвращения людей, но также отметила увеличение их числа в связи с эвакуацией из прифронтовых районов.

"Уязвимые должны продолжить получать выплаты, а те, кто уже, например, адаптировались, или получили жилье, или имеют работу высокооплачиваемую… подходы должны быть более справедливыми", — отметила Верещук.

Напомним, международная организация ACTED будет выплачивать 3,6 тысячи гривен помощи украинцам. В Минреинтеграции объяснили, кто может претендовать на поддержку.

Ранее сообщалось, что часть украинцев со статусом ВПЛ с 1 февраля потеряет выплаты. В правозащитной организации "Десяте квітня" объяснили, что денежная помощь ВПЛ по закону назначается на полгода.