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Киев попал в рейтинг самых дорогих городов мира: какое место заняла столица

Андрей Галицкий
Фото: Фокус | Киев оказался самым дешевым городом для жизни в мире

Кроме Киева в рейтинге оказались еще четыре украинские города: Одесса, Львов, Харьков и Днепр.

Киев оказался в мировом рейтинге самых дорогих городов для жизни. При этом украинская столица заняла 300-е место из 362-х. То есть город является одним из самых дешевых городов из представленных в рейтинге. Об этом свидетельствуют данные базы Numbeo, в которой пользователи могут обмениваться информацией о городах и странах и сравнивать стоимость жизни в них.

Кроме Киева, в рейтинг вошли еще четыре украинских города, а именно:

  • Одесса – 324-й в мире;
  • Харьков – 327-й в мире;
  • Днепр – 328-й в мире;
  • Львов – 331-й в мире.

Какие города в Европе самые дорогие

В десятке самых дорогих городов оказались города из четырех стран: Швейцарии, Норвегии, Исландии и Великобритании. На вершине рейтинга — швейцарский Цюрих с рейтингом 122,2. А далее:

  • Базель, Швейцария – 121,8;
  • Лозанна, Швейцария – 117,9;
  • Женева, Швейцария – 109,6;
  • Берн, Швейцария – 107,6;
  • Рейкьявик, Исландия – 89,4;
  • Тронхейм, Норвегия – 86,3;
  • Берген, Норвегия – 85,2;
  • Ставангер, Норвегия – 82,8;
  • Лондон, Великобритания – 81,9.
Какие города в Европе самые дорогие для жизни
Фото: Скриншот

Самым же дорогим городом во всем мире оказался Гамильтон – административный центр Бермудских островов.

Как составляется рейтинг

В Numbeo стоимость жизни в конкретном городе рассчитывают на основе того, сколько стоят главные потребительские товары и услуги:

  • продукты питания;
  • рестораны;
  • транспорт;
  • коммуналка.

Для общего подсчета стоимости жизни берутся средние расходы семьи, которая состоит из четырех человек. После чего сопоставляют получившийся результат с Нью-Йорком – базовый индекс для этого города берется за 100%.

Напомним, недавно Фокус рассказывал, что аренда квартир в крупных украинских городах остается достаточно дорогой. Так, например, в Закарпатской области за аренду однокомнатной квартиры собственники жилья хотят получать 12 731 гривну. При этом в Киеве цена составляет 8 727 гривен.

Кроме того, в Киеве, Львове, Черновцах и в некоторых других городах существенно вырос спрос на квартиры в новостройках.