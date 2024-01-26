Киев попал в рейтинг самых дорогих городов мира: какое место заняла столица
Кроме Киева в рейтинге оказались еще четыре украинские города: Одесса, Львов, Харьков и Днепр.
Киев оказался в мировом рейтинге самых дорогих городов для жизни. При этом украинская столица заняла 300-е место из 362-х. То есть город является одним из самых дешевых городов из представленных в рейтинге. Об этом свидетельствуют данные базы Numbeo, в которой пользователи могут обмениваться информацией о городах и странах и сравнивать стоимость жизни в них.
Кроме Киева, в рейтинг вошли еще четыре украинских города, а именно:
- Одесса – 324-й в мире;
- Харьков – 327-й в мире;
- Днепр – 328-й в мире;
- Львов – 331-й в мире.
Какие города в Европе самые дорогие
В десятке самых дорогих городов оказались города из четырех стран: Швейцарии, Норвегии, Исландии и Великобритании. На вершине рейтинга — швейцарский Цюрих с рейтингом 122,2. А далее:
- Базель, Швейцария – 121,8;
- Лозанна, Швейцария – 117,9;
- Женева, Швейцария – 109,6;
- Берн, Швейцария – 107,6;
- Рейкьявик, Исландия – 89,4;
- Тронхейм, Норвегия – 86,3;
- Берген, Норвегия – 85,2;
- Ставангер, Норвегия – 82,8;
- Лондон, Великобритания – 81,9.
Самым же дорогим городом во всем мире оказался Гамильтон – административный центр Бермудских островов.
Как составляется рейтинг
В Numbeo стоимость жизни в конкретном городе рассчитывают на основе того, сколько стоят главные потребительские товары и услуги:
- продукты питания;
- рестораны;
- транспорт;
- коммуналка.
Для общего подсчета стоимости жизни берутся средние расходы семьи, которая состоит из четырех человек. После чего сопоставляют получившийся результат с Нью-Йорком – базовый индекс для этого города берется за 100%.
Напомним, недавно Фокус рассказывал, что аренда квартир в крупных украинских городах остается достаточно дорогой. Так, например, в Закарпатской области за аренду однокомнатной квартиры собственники жилья хотят получать 12 731 гривну. При этом в Киеве цена составляет 8 727 гривен.
Кроме того, в Киеве, Львове, Черновцах и в некоторых других городах существенно вырос спрос на квартиры в новостройках.