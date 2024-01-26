Пенсионные выплаты в феврале: в Кабмине объяснили, есть ли средства для пенсионеров

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, за почти два года полномасштабной войны государство ни разу не задерживало социальные выплаты населению.

Украинские пенсионеры могут не переживать из-за задержки социальных выплат. Как сообщил 26 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, все пенсионные выплаты в феврале будут обеспечены в полном объеме.

По его словам, кроме пенсионных выплат, государство также профинансирует предоставление субсидий и другие социальные расходы.

"В феврале так же профинансируем все пенсии, все субсидии, все пособия в полной мере. Это наше обязательство перед украинцами", — отметил он.

Шмыгаль добавил, что за почти два года полномасштабной войны в Украине ни разу не задерживали социальные выплаты.

"На этой неделе полностью закрыли выплату всех пенсий за январь. То есть каждый пенсионер получил свои средства", — подчеркнул украинский премьер.

По его информации, из государственного бюджета на это уже направили 58 миллиардов гривен.

Задержки с выплатами зарплат и пенсий: что известно

В последние дни 2023 года в правительстве заявили, что существует реальная возможность того, что страна начнет задерживать зарплаты государственным служащим и учителям, а также выплаты пенсионерам на фоне отсутствующей финансовой помощи со стороны стран Запада. Как пояснила министр экономики Юлия Свириденко, украинскую экономику к режиму "выживания" подтолкнет дефицит внешней поддержки.

Она отметила, что без дополнительной финансовой поддержки со стороны союзников правительство не сможет вовремя выплачивать зарплаты 500 тысячам государственных служащих и 1,4 миллиона учителей. Это же касается и выплат 10 миллионам пенсионеров.

В то же время 21 декабря в Минфине рассказали, как Украина справится без денег США и ЕС. В ведомстве заявили, что правительство уже запустило "план Б".

К слову, 1 января в Украине повысился размер прожиточного минимума и минимальной заработной платы, в результате чего произошел перерасчет пенсий украинцев. Таким образом в стране выросла максимальная пенсия с 20 930 гривен до 23 610 гривен, а минимальная с 2093 до 2361 гривны.

Еще Фокус писал, что в Украине есть 10,5 миллионов пенсионеров. Граждане, в среднем, получают 5,4 тысячи гривен пенсии. Но есть пенсионеры, которым государство выплачивает почти 100 тысяч в месяц.