Выплаты для ВПЛ продлили: кто будет получать помощь в 2024 году

В Украине продлили еще на месяц выплату компенсации на проживание внутренне перемещенных лиц. Впрочем, с 1 марта получать такую помощь смогут не все ВПЛ.

Правительство продлило еще на месяц, до 1 марта, все выплаты для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 26 января.

Выплаты на проживание для всех ВПЛ продолжили автоматически, поэтому не нужно никуда дополнительно обращаться. Однако, с 1 марта изменятся правила получения такой помощи, ее смогут получить только внутренне перемещенные лица из наиболее уязвимых категорий.

Кому продлят помощь с 1 марта

Выплаты некоторым переселенцам с 1 марта автоматически продлят еще на 6 месяцев. Это будет касаться тех ВПЛ, которые по определенным причинам не имеют возможности работать, а именно:

пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9 444 грн;

лиц с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

В Минсоцполитики говорят, что продлить выплаты еще на полгода может значительное количество переселенцев, однако для этого нужно подать новое заявление на получение помощи.

Кто может получать помощь

За переназначением выплат внутренне перемещенные лица могут обращаться уже с 1 февраля. Тогда помощь будет выплачиваться уже с марта.

Назначать выплаты будут только тем людям, у которых размер дохода в семье на одного человека не превышает 9 444 гривен.

Также выплаты можно продлить, если в семье есть дети в возрасте до 14 лет, которые:

не могут посещать учебные заведения, или учатся в гибридном формате, из-за чего родители не имеют возможности работать;

проживают в зоне активных или возможных боевых действий;

в населенном пункте нет учебного заведения, а обучение происходит онлайн;

Кроме того, выплаты на проживание будут получать:

семьи, в котором один из членов ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным ребенком;

малолетним детям, которые прибыли без родителей;

беременным женщинам с 30 недели беременности.

В Министерстве социальной политики говорят, что на сегодня в Украине помощь получают 2,6 млн переселенцев, и только половине трудоспособных из них нашли работу.

Поэтому по новым правилам, выплаты будут получать те семьи, в которых есть дети до 14 лет и в которых трудоспособные члены нашли работу или зарегистрировались как ФЛП. Однако для этого они должны вести соответствующую деятельность, получили микрогрант на создание собственного дела или получили ваучер на обучение.

Также помощь могут получить семьи, если трудоспособное лицо зарегистрировалось в центре занятости и в семье есть дети, которые учатся в школах или высших учебных заведениях.

Напомним, по словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, в Украине зарегистрировано почти 5 млн переселенцев, из которых 2,5 миллиона — получают ежемесячную помощь. Она рассказала, что выплаты ВПЛ оптимизируют из-за уменьшения доходной части бюджета Украины и из-за требований, которые выдвигают международные партнеры.

Также недавно в "Юридическом советнике для ВПЛ" рассказали, что переселенцы могут получить не только помощь на проживание, но и получить временное жилье. В частности, это касается тех лиц, которые остались без собственного жилья из-за полномасштабной войны.