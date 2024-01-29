Продукты подорожают: в НБУ объяснили, какой будет инфляция в 2024 году

Как объяснил глава Национального банка Андрей Пышный, инфляция в Украине должна ускорится в середине года, поскольку к тому времени исчезнет эффект высокого прошлогоднего урожая, который помогал сдерживать инфляционные процессы.

Потребительские цены в ближайшие месяцы будут расти умеренно, в то же время инфляция начнет набирать обороты со второй половины 2024 года. Об этом сказал в эфире телемарафона 28 января глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

"В течение ближайших нескольких месяцев инфляция будет в достаточно безопасном диапазоне от 4 до 6%", — сказал он.

В то же время, по прогнозам Нацбанка, ускорение инфляции начнется ближе к концу года и составит 8,6%. Как отметил Пышный, в макропрогнозе на 2024-2026 годы указано, что с середины года инфляция ускорится, поскольку больше не будет эффекта высокого урожая прошлого года.

Дополнительно на цены будет давить дальнейшее восстановление потребительского спроса, а также перенос расходов бизнеса на потребительские цены, в частности из-за все еще высоких рисков безопасности и повышения зарплат.

"По состоянию на конец 2023 года инфляция на уровне 5,1% — это фактически цель, которую НБУ как институция, отвечающая за монетарную политику, признал для себя как определенный инфляционный таргет. Но с начала войны мы отказались от инфляционного таргетирования и перешли в режим антикризисного управления. Мы оставляем учетную ставку на уровне 15% именно ради того, чтобы инфляция, которая может ускориться в течение 20224 года, была контролируемой и достигла своей цели уже в 2025 году", — объяснил глава Национального банка.

Что будет с ценами в 2024 году

В 2024 году эксперты прогнозируют менее благоприятную для аграрной промышленности погоду, поэтому, урожаи будут меньше на фоне рекордных показателей 2023 года. Об этом писал Фокус в своем материале: Падение гривны влияет: эксперты предоставили прогноз по росту цен в Украине.

Поэтому давление на инфляцию со стороны продуктов питания будет увеличиваться. Кроме того, как отмечали эксперты, инфляция ускорится и из-за индексации пенсий.

Не менее важным фактором будет и стабильность поступлений иностранной финансовой помощи от которой будет зависеть и курс. Также важно, чтобы Министерство финансов в дальнейшем избегало эмиссионного финансирования государственного бюджета.

"Инфляция в дальнейшем будет оставаться в диапазоне 6-7%, по крайней мере до лета. В дальнейшем она может ускориться из-за нормализации урожая и умеренной девальвации гривны, которой, по нашему мнению, не избежать в следующем году. Поэтому мы прогнозируем, что инфляция составит 10,1% в конце 2024 года", — рассказал ранее Фокусу глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Напомним, ранее Фокус объяснял, почему украинцам придется платить больше за продукты. Так, подорожания не избежать, поскольку прибавляет в цене логистика, а доставлять товары в объезд — значительно дольше.