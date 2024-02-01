По данным исследования платежного сервиса UAPAY, доходы украинцев упали, а расходы увеличились. И хотя многие адаптировались к вызовам полномасштабной войны, более 50% украинцев заметили уменьшение доходов.

Расходы украинцев осенью 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильно изменились, о чем свидетельствует статистика UAPAY. Об этом в колонке для NV Бизнес написала СЕО сервиса Юлия Федосюк.

"Более половины (53%) украинцев отмечают уменьшение собственных доходов, из них 30% добавляют, что доходы уменьшились существенно. При этом 67% опрошенных соглашаются, что их расходы за 2023 год значительно выросли", — отметила Федосюк.

Во время опроса 18% украинцев отметили, что потеряли работу в течение года, а более трети опрошенных не имеет сбережений.

Эксперт также напомнила, что в течение трех кварталов 2023 года НБУ зафиксировал уверенный рост доли безналичных расчетов. "По состоянию на конец осени, она суммарно составляла 63,3% от общей суммы операций с платежными картами, а по количеству достигла 93,5% против 62,1% и 92,8% соответственно во II квартале 2023 года", — заявила СЕО национального платежного сервиса UAPAY.

Более половины украинцев отмечают уменьшение собственных доходов Фото: Getty

Доходы украинцев: о чем свидетельствуют данные граждан и НБУ

Как рассказал в комментарии Фокусу экономист ЦЭС Максим Самойлюк, если смотреть на то, как украинцы сами оценивают свои доходы, показатели действительно падали на протяжении последних месяцев.

Например, Индекс текущего положения, по оценке Info Sapiens, уменьшился с 55,8 в ноябре 2023 до 52 по итогам января 2024. Если этот индекс меньше 100 — это значит, что негативные оценки экономического положения украинцев преобладают над положительными. То есть ситуация и так была далека от идеала, но если она в целом в течение 2023 года улучшалась, то в конце года украинцы снова стали хуже оценивать динамику своего экономического положения.

В то же время оценка доходов украинцев, которую сделал Национальный Банк Украины, показывает другую картинку. По этой информации, в 2023 году реальные доходы украинцев (то есть уже с учетом роста цен в течение года) выросли на 4%. Инфляция же по итогам года замедлилась до 5,1% (год к году). Это не значит, что цены не растут — они растут, но гораздо меньшими темпами, чем росли, например, в конце 2022 года, когда инфляция составляла 26,6% (год к году).

"Такое различие свидетельствует о том, что объективная статистика не совпадает с субъективной оценкой украинцев относительно уровня своих доходов. Но отвергать такие оценки, как не соответствующие действительности, нельзя. Субъективная оценка доходов и психологическое состояние граждан также имеют большое влияние на экономику. Если украинцы считают, что их доходы падают, а расходы только растут, они будут менее склонны к совершению некритических покупок, даже если будут иметь на них деньги. Это в конечном итоге будет иметь негативное влияние на восстановление экономической активности", — пояснил Максим Самойлюк.

Добавим, что на 2024 год НБУ прогнозирует небольшое ускорение инфляции — до 8,6% по итогам года. Впрочем, рост доходов должен превышать инфляцию, поэтому, по оценке НБУ, реальные доходы украинцев в 2024 году вырастут.

Треть опрошенных украинцев не имеет сбережений Фото: Getty Images

Большие расходы: стали ли украинцы чаще покупать, чем откладывать

Между тем директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин отметил еще один фактор, который влияет на расходы украинцев.

"В текущих военных условиях на расходы домохозяйств сильно влияет психологический фактор неопределенности, что стимулирует больше тратить деньги, чем их накапливать. Отдельным аспектом потребительской активности являются ожидания по ускорению инфляции и потенциальная девальвация гривны в пределах 10% на горизонте ближайших 12 месяцев. Официальные прогнозы уже подтверждают тенденции к более высокой инфляции по итогам 2024 года. Нацбанк в своей недавней презентации к пресс-брифингу по монетарной политике указывал, что инфляция в этом году составит 8,6% по сравнению с показателем в 5,1% за 2023 год", — добавил Чурин.

Между тем, как рассказали в ПриватБанке, за 12 месяцев 2023 года через сеть торговых терминалов ПриватБанка украинцы уплатили почти 3 млрд покупок на 780 млрд грн, что более 40% больше, чем по итогам 2022 года (550 млрд грн). В 2023 году украинцы больше всего тратили денег на покупку продуктов питания — более 350 млрд грн, при этом доля расходов на еду в общем объеме безналичных оплат украинцев за год снизилась с 48% до 45%.

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Напомним, годовая инфляция в Украине в течение 2023 года замедлилась в пять раз и составила по итогам года 5,1%, тогда как в 2022 году инфляция достигла по итогам года 26,6%. Значительную роль в замедлении инфляции сыграли глобальные факторы.