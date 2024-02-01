Молдавские компании поставляли авиазапчасти в РФ, несмотря на санкции Запада, — СМИ

По словам журналистов, компании Airrock Solutions, Aerostage Services и Maxjet Service взаимодействовали с российскими авиакомпаниями, такими как "Победа", "Россия" и S7 Airlines.

Три молдавские компании продолжили поставлять в Россию детали самолетов на сумму около 15 миллионов долларов после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом 31 января сообщило "Радио Свобода".

По словам журналистов, Евросоюз запретил продажу комплектующих самолетов в Россию после начала полномасштабной войны, чтобы ограничить возможности российской промышленности. При этом Молдова является страной-кандидатом в ЕС, она еще не присоединилась к санкциям, направленным против российского транспортного сектора, хотя в Брюсселе этого ожидали.

В материале говорится, что компании Airrock Solutions, Aerostage Services и Maxjet Service взаимодействовали с российскими авиакомпаниями, такими как "Победа", "Россия" и S7 Airlines.

Отмечается, что Airrock Solutions была основана в ноябре 2021 года Иваном Мельниковым, бывшим главой отдела закупок и логистики бывшей национальной авиакомпании Air Молдова, которая сейчас ликвидируется. Позже Мельников основал Aerostage Services в апреле 2022 года. В период с апреля по декабрь 2022 года объем продаж обеих компаний составил более 4,8 млн долларов.

По словам журналистов, Maxjet Service была основана в 2011 году и управляется Сергеем Рангой. В 2022 году чистая прибыль компании достигла почти 7 млн долларов.

Издание пишет, что компании выступали посредниками между производителями авиакомпонентов в третьих странах и российскими авиакомпаниями. При этом, сделки не фиксируются в молдавских таможенных документах, так как запчасти физически не попадали на территорию Молдовы.

Как рассказали сами Мельников и Ранга, они "не знали", что закупленные их компаниями детали отправляются в Российскую Федерацию. По их словам, у них нет прямых контрактов с российскими заказчиками.

Ранее сообщалось, что российские СМИ продолжают работать в ЕС. По данным журналистов, спустя практически 2 года войны некоторые ресурсы Кремля по-прежнему разблокированы. Представители ЕС перекладывают ответственность на национальных провайдеров.