Несмотря на санкции: российские СМИ продолжают работать в ЕС (скриншоты)

По данным журналистов, спустя практически 2 года войны некоторые ресурсы Кремля по-прежнему разблокированы. Представители ЕС перекладывают ответственность на национальных провайдеров.

Related video

Международные санкции не всегда показывают свою эффективность, и российские ресурсы, среди которых Russia Today (RT) и Sputnik, продолжают свое вещание в странах Европейского Союза. Об этом говорится в материале балканской службы "Радио Свобода" от 31 января.

В марте 2022 года из-за вторжения в Украину против России были введены международные санкции. Спустя практически два года Russia Today и Sputnik, которые, как говорится в материале, Кремль использует для распространения пропаганды и дезинформации, дальше функционируют на европейском континенте сразу на шести языках: английском французском, немецком, испанском, арабском и сербском.

Факт работы российских подтверждается авторами материала. Они опубликовали скриншоты, которые сделаны на нескольких устройствах в ЕС. Единственный домен RT, который был все же заблокирован — американская версия сайта.

Российские СМИ продолжают работать на территории Евросоюза Фото: Радио Свобода

Российские СМИ в Европе: реакция ЕС

Эксперт по санкциям ЕС Института "Открытое общество" Тинатин Церцвадзе заявил, что вещание продолжается из-за того, что никто из властей европейских стран не начал требовать от национальных провайдеров заблокировать ресурсы.

"Национальные органы власти назначают соответствующие государственные органы или агентства, ответственные за реализацию и обеспечение соблюдения санкций ЕС, в зависимости от сектора, на который распространяется конкретное положение о санкциях", — заявил эксперт.

Российские СМИ продолжают работать на территории Евросоюза Фото: Радио Свобода

Соответствено, продолжается в материале, реализация санкций в медиасфере остается на усмотрение провайдеров.

Представитель Европейской комиссии, отвечающий за цифровую экономику, исследования и инновации Йоханнес Барке в свою очередь добавил, что российские государственные СМИ, которые находятся под влиянием Кремля и попали под санкции, должны были прекратить свою деятельность на территории Европы. Ограничения, по его словам, распространяются на кабельное и спутниковое телевидение, IPTV, платформы, веб-сайты и приложения. Лицензии и разрешения для них должны быть приостановлены.

При этом, на вопрос журналистов о выполнении санкций в реальной жизни, эксперт ответил, что ответственность на провайдерах.

Российские СМИ продолжают работать на территории Евросоюза Фото: Радио Свобода

"Соответствующие провайдеры должны заблокировать доступ к веб-сайтам попавших под санкции СМИ, включая субдомены или вновь созданные домены, а соответствующие национальные органы должны принять любые необходимые сопутствующие меры регулирования", — заявил Йоханнес Барке.

После этого журналисты обратились с запросом в Министерство телекоммуникаций Бельгии, где и расположена штаб-квартира ЕС. Они хотели узнать, почему российские СМИ, несмотря на санкции, продолжают деятельность в Европе. Ответа не прозвучало.

Российские СМИ в Европе: обход санкций

Совладелец и главный редактор украинской платформы StopFake Евгений Федченко в комментарии балканской службы "Радио Свобода" заявил, что те ограничения, которые были введены против российских СМИ в первые недели вторжения в Украину, сейчас фактически отсутствуют.

Кремль продолжает быстро восстанавливать свои возможности в этой сфере, ведь понимает, что страны ЕС не будут предпринимать усилий для того, чтобы помешать ей. Соответственно, РФ продолжает занимать место в европейском информационном пространстве, говорит Евгений Федченко.

Российские СМИ продолжают работать на территории Евросоюза Фото: Радио Свобода

К примеру, существует испанская версия Sputnik и она доступна сейчас по всей стране. При этом российскому руководству пришлось перенести свою деятельность в Латинскую Америку, ведь там не было ограничений для обхода ограничений.

"Потребовались время и усилия, чтобы найти новые платформы и новые способы оставаться актуальными. Теперь они могут легко вернуться к "обычному бизнесу", так как со стороны ЕС нет желания поставить проблему российской дезинформации во главу своей повестки дня", – подытожил Евгений Федченко.

Напомним, 16 января президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему санкции против РФ неэффективны. По его словам, очевидная слабость Запада в том, что российская атомная промышленность до сих пор не под санкциями.

9 марта 2023 года сообщалось, что в Литве собирались заблокировать российские пропагандистские телеканалы, которые попали под санкции. В пресс-релизе говорится, что за продолжение вещания будет грозить административная и уголовная ответственности, поэтому провайдеров призвали прислушаться к нововведению.