Санкции против России: какие новые ограничения готовится ввести Евросоюз, — СМИ

По словам журналистов, Евросоюз стремится подготовить 13-й пакет мер ко второй годовщине полномасштабной войны. Предложение будет сосредоточено на товарах, которые РФ может использовать на поле боя.

Европейская комиссия уже в субботу начнет неофициальные встречи на высоком уровне с государствами-членами ЕС по деталям предлагаемого нового набора санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

По словам журналистов, Евросоюз стремится подготовить 13-й пакет мер ко второй годовщине полномасштабной войны.

Сообщается, что эти обсуждения являются последним шагом перед тем, как Комиссия официально представит новый пакет для обсуждения и голосования стран ЕС в Совете.

Ожидается, что предложение будет сосредоточено на закрытии большего количества лазеек для обхода предыдущих санкций. Особенно это касается товаров, которые можно использовать на поле боя. Кроме того, европейские чиновники хотят сосредоточиться на ряде новых списков российских физических и юридических лиц.

Как рассказал журналистам один из источников, возможны некоторые новые запреты на импорт. К примеру, Польша и страны Балтии призывают ввести запрет на импорт российского алюминия и сжиженного природного газа.

Журналисты отметили, что в связи с приближающимися в июне выборами в ЕС блок прилагает все усилия, чтобы обеспечить больше финансирования для Украины посредством потенциального пакета в 50 миллиардов евро, военной помощи, а также использования доходов от замороженных активов российского центрального банка.

Ранее сообщалось, что российские СМИ продолжают работать в ЕС. По данным журналистов, спустя практически 2 года войны некоторые ресурсы Кремля по-прежнему разблокированы. Представители ЕС перекладывают ответственность на национальных провайдеров.