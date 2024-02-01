Новые правила выхода на пенсию: кто из украинцев не сможет получать выплаты

Ежегодно в Украине требования по количеству страхового стажа будут увеличиваться. Эксперт Лидия Ткаченко считает целесообразным и справедливым повышать общий пенсионный возраст, а не вводить специальные условия для выхода на отдых.

С 1 января у граждан Украины для получения пенсии требуется накопить не менее 31 года стажа. Лицам, у которых не хватает страхового стажа, придется продолжить трудовую деятельность до достижения возраста 63 или 65 лет. В предыдущем году требование к стажу составляло 30 лет. Об этом сообщила старшая научная сотрудница Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко в комментарии изданию OBOZ.UA.

Требования к стажу будут ежегодно увеличиваться. Например, для получения пенсии в 60 лет потребуется следующее количество стажа:

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028-м – от 35 лет.

Если не удовлетворяются вышеперечисленные условия, существует возможность выхода на пенсию в 63 года. Для этого необходимо накопить стаж к моменту достижения 63-летнего возраста в соответствии с следующими критериями:

в 2024-м – от 21 до 31 года;

в 2025-м – от 22 до 32 лет;

в 2026-м – от 23 до 33 лет;

в 2027-м – от 24 до 34 лет.

в 2028-м – от 25 до 35 лет.

По словам Лидии Ткаченко, в среднем у граждан Украины на момент выхода на пенсию накапливается около 32 года стажа.

Таким образом, большинство жителей Украины легко справятся с данным требованием. Однако это лишь временное явление. Через год увеличение требований по стажу спровоцирует определенные трудности для граждан. Они не смогут выйти на пенсию вовремя и вынуждены будут трудиться до достижения возраста 63 или 65 лет в зависимости от стажа работы: от 15 до 21 лет – в 65 лет, от 21 до 31 года – в 63 года.

Ткаченко считает, что более справедливым было бы увеличить общий пенсионный возраст для всех, вместо введения специальных условий для выхода на заслуженный отдых.

Напомним, по предварительному прогнозу Министерства социальной политики, в Украине пенсии проиндексируют на 13%. Формула расчета величины индексации следующая: 50% от инфляции в 2023 году и еще 50% от среднего за три последних года роста заработных плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

Также Фокус писал, что из-за задержки финансовой помощи от стран-партнеров, правительство может не осуществить выплаты пенсий и зарплат бюджетникам. Задержки могут произойти уже в феврале.