Пенсия по инвалидности: в ПФУ рассказали, что изменится в 2024 году

Минимальная пенсия для работающих украинцев с инвалидностью второй и третьей групп составляет чуть более двух тысяч гривен, а для лиц с инвалидностью первой группы — почти три тысячи гривен.

Украинцам с инвалидностью государство продолжает предоставлять разные социальные гарантии, в частности специальные пенсии и льготы, несмотря на войну. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, на какие пенсии могут рассчитывать граждане с инвалидностью в 2024 году.

Как назначают по пенсию по инвалидности

Отмечается, что пенсию по инвалидности назначают лицам, которым установили инвалидность одной из трех групп в зависимости от уровня потери трудоспособности. Группу, время наступления инвалидности, срок, на который ее устанавливают, определяет орган медико-социальной экспертизы.

Суммы пенсионных выплат тоже могут отличаться, поскольку они зависят:

от возраста;

от страхового стажа;

от принадлежности к конкретным льготным категориям.

На такие пенсионные выплаты могут претендовать граждане, которые получили инвалидность, но с наличием страхового стажа от одного до 15 лет. Продолжительность стажа рассчитывают от возраста, когда была установлена инвалидность.

Пенсию по инвалидности назначают с даты установления факта инвалидности, если было подано заявление на назначение такой пенсии не позднее чем через три месяца со дня официального подтверждения инвалидности. Если заявление на назначение пенсии будет подано позже, пенсию назначат со дня обращения за выплатой.

Размер пенсий по инвалидности в 2024 году

Точная сумма становится известной после того, как лицу присвоили группу инвалидности. Как объясняют в ПФУ, украинцам с инвалидностью первой группы назначается 100% пенсии по возрасту, второй группы — доля в 90% от пенсии по возрасту, третьей группы — 50% пенсионной выплаты по возрасту.

Минимальная пенсия по инвалидности такова:

для лиц с инвалидностью первой группы — 2,76 тысячи гривен;

для неработающих граждан с инвалидностью второй и третьей группы 2,52 тысячи гривен;

для работающих украинцев с инвалидностью второй и третьей групп — 2,09 тысячи гривен.

В госструктуре добавили, что, военнослужащим предоставляется пенсия по инвалидности в следующем объеме:

первая группа — 100% суммы денежного довольствия;

вторая группа — часть в 80% от общей суммы денежного довольствия;

третья группа — часть в 60% от суммы денежного довольствия.

В то же время, размер минимальной пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше:

первая группа — в размере 650% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — 13,6 тысячи гривен;

вторая группа — в размере 525% прожиточного минимума — 10,98 тысячи гривен;

третья группа — в размере 360% прожиточного минимума — 7,53 тысячи гривен.

Ранее Фокус рассказывал, кто из украинцев не сможет получить пенсионные выплаты в 2024 году. Все потому, что с 1 января украинцам для выхода на пенсию нужно накопить не менее 31 года стажа. Также напомним, что в Украине могут не выплачивать зарплаты и пенсии бюджетникам на фоне отсутствия финансовой поддержки со стороны стран Запада.