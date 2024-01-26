До 4,5 тысячи гривен: какие надбавки к пенсии можно оформить в 2024 году

Пенсии в Украине в этом году должны повысить. Однако, кроме этого, существует возможность получить доплату к пенсии. Ведь пенсионеры в Украине могут повысить размер своих выплат за счет надбавок. Фокус подготовил обзор таких доплат к пенсии в 2024 году.

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С нового года не только выросли требования к стажу — для выхода на пенсию в 60 лет необходимо не менее 31 года страхового стажа, но и повысился прожиточный минимум. Поэтому выросли некоторые надбавки, которые получают украинцы на заслуженном отдыхе. Впрочем, не все они привязаны к каким-то показателям. Например, пенсионеры, достигшие 70-летия, могут рассчитывать на возрастные надбавки. То есть в зависимости от возраста человека можно получить такие доплаты к пенсии:

от 70 до 75 лет — плюс 300 грн;

75—80 лет — плюс 456 грн;

старше 80 лет — плюс 570 грн.

Для получения ежемесячных доплат не требуется личного обращения — их начисляют дополнительно к основной пенсии. Однако на такой бонус не могут претендовать пенсионеры, у которых общий размер выплаты превышает 10 340,35 грн. Также есть особые надбавки для пенсионеров в горных местностях. Согласно Закону Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине", пенсионерам, проживающим на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, предусмотрено повышение размера пенсии на 20%. Какие еще надбавки может оформить украинец на заслуженном отдыхе и как изменился их размер в 2024 году, Фокус решил разобраться.

Работающий пенсионер за каждый дополнительный год стажа сверх нормы получает 23,61 гривны Фото: pexels.com

Надбавка к пенсии за стаж

Как рассказал Фокусу управляющий партнер АО "EvrikaLaw", председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Андрей Шабельников, согласно статье 28 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", за каждый полный год страхового стажа, превышающий 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, пенсия увеличивается на 1% размера пенсии, однако не более, чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту. В 2024-м максимальный размер доплаты составляет 23,61 грн за один дополнительный год стажа. То есть если женщина отработала официально 40 лет, то доплата к пенсии составит 23,61 х 10 = 236,1 гривен", — пояснил он.

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По словам Андрея Шабельникова, важно, чтобы размер пенсии, рассчитанный согласно статье 27 Закона, превышал прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, тогда доплата будет рассчитываться, исходя из этого минимума.

Надбавка к пенсии за детей, находящихся на содержании лица

Такую надбавку начисляют неработающим пенсионерам, на содержании которых есть дети в возрасте до 18 лет. Как пояснил Шабельников, на каждого ребенка доплачивают по 150 гривен к пенсиям по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет, назначенных в соответствии с законами Украины "О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". При наличии в семье двух или более пенсионеров, на содержании которых находится ребенок до 18 лет, начисление надбавки осуществляется только одному из пенсионеров по их выбору. Для оформления доплаты нужно предоставить в ПФУ:

заявление;

свидетельство о рождении нетрудоспособных членов семьи;

документы, подтверждающие принадлежность к членам семьи;

документы об установлении группы инвалидности нетрудоспособным членам семьи (при наличии);

документы о пребывании нетрудоспособного члена семьи на содержании;

трудовую книжку пенсионера.

Надбавки за донорство

Украинцы, которые имеют звание Почетного донора Украины, получают доплату к пенсиям в размере 10% от прожиточного минимума. С 1 января 2024 года она составляет 2920 грн. То есть в этом году надбавки почетным донорам выросли с 258,90 грн до 292,00 грн. Статус почетного донора Украины может получить человек, который безвозмездно сдал 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимально допустимых доз плазмы крови. Такой статус подтверждается соответствующим удостоверением. Для назначения надбавки впервые нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда с соответствующим заявлением. "Надбавка почетным донорам назначалась до 25 января 2021 года согласно ст. 13 Закона Украины "О донорстве крови и ее компонентов", а после этой даты в соответствии с Законом Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови" № 931-ІХ от 30 сентября 2020 года. Лица, награжденные знаком "Почетный донор Общества Красного Креста УССР" права на установление этой надбавки к пенсии не имеют", — отметил Фокусу Андрей Шабельников.

Звание Почетного донора Украины дает право на доплату к пенсиям в размере 10% от прожиточного минимума, то есть 292 гривны.

Такая надбавка выполняет сразу две функции — финансовой поддержки и мотиватора делать доброе дело, уверен экономист Андрей Новак. "Практика применения надбавок к пенсиям — это хорошая возможность для людей, которые не имеют другого источника дохода, кроме пенсии, получить дополнительные средства, а также реализовать такую свою социальную функцию как донорство", — сказал он Фокусу.

Надбавка и социальная помощь на уход

Надбавку на уход могут оформить одинокие пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых по возрасту или за выслугу лет, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, кроме лиц, получающих государственную социальную помощь на уход. Надбавка на уход назначается в размере 50 гривен. Для получения надбавки в ПФУ нужно предоставить:

заявление с указанием, что человек не имеет трудоспособных родственников, которые в соответствии с законодательством должны его содержать;

справку МСЭК;

заключение врачебно-консультационной комиссии о потребности в постоянном постороннем уходе.

Пенсионеры, нуждающиеся в уходе, могут оформить соцпомощь, которая составляет 944,4 грн в 2024 году Фото: Depositphotos

Получатели пенсии по возрасту, которые достигли 80-летия, проживают самостоятельно и остались без попечения со стороны близких, могут рассчитывать на ежемесячную государственную социальную помощь, которая значительно больше от указанной надбавки. Ее размер составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2024-м это 944,4 грн. Для оформления помощи потребность в постоянном постороннем уходе тоже должна быть подтверждена документально выводами врачей.

Доплата за особые заслуги перед Украиной

Гражданам Украины, которые имеют значительные заслуги в сфере государственной, общественной или хозяйственной деятельности, достижения в области науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта и т.д. устанавливается пенсия за особые заслуги как надбавка к назначенной пенсии.

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Размер такой надбавки зависит от категории получателей. Например, 4200 гривен к пенсии добавляют лицам, которых признали борцами за независимость Украины в ХХ веке, а также реабилитированным после репрессий по политическим или религиозным мотивам, которые отбывали наказание до 1991 года. На доплату в размере от 35 до 40% прожиточного минимума, определенного для лиц, утративших трудоспособность (в 2024-м от 826,35 грн — до 944,4 грн), могут рассчитывать лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя и более орденами Украины после провозглашения независимости; лицам, отмеченным почетным званием Украины "народный". Также такую доплату назначают матерям, которые родили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Если в случае смерти матери или лишения ее родительских прав воспитанием детей до указанного возраста занимался отец, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу.

На доплату 4200 гривен к пенсии могут рассчитывать лица, которых признали борцами за независимость Украины в ХХ веке.

Плюс 543—826,35 грн к пенсии получают ветераны войны, которые после провозглашения независимости Украины были награждены орденом за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также такую надбавку получают пенсионеры, которые были победителями Олимпийских и Паралимпийских игр, космонавты, совершившие полет в космос, лица, отмеченные почетным званием Украины "заслуженный" и государственной премией Украины.

Доплаты от ООН: сколько смогут получить пенсионеры

В рамках первого этапа программы помощи украинским пенсионерам от Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН украинцы в 2023-м получали дополнительные выплаты, которые определялись как разница между 3250 грн и пенсией, но не менее 100 грн. Например, если пенсионер получает пенсию 2400 грн, то ему доплачивали 850 грн. Надбавка проводилась автоматически — доплата начислялась на карточку пенсионера вместе с пенсией. Денежная помощь от ООН в 2023 году предоставлялась пенсионерам, которые:

проживали на территориях боевых действий или прифронтовых территориях;

имели пенсию до 3000 грн, а с ноября — до 3250 гривен;

не получали ранее никаких выплат от ООН и других международных организаций и не получают выплаты ВПЛ.

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Поддержка должна продолжиться и в текущем году. Кроме того, в Министерстве социальной политики анонсировали второй этап программы, предусматривающий выплаты до 3250 гривен пенсионерам с инвалидностью. Ожидается, что эта инициатива охватит 350 тысяч людей с инвалидностью.

Слишком много доплат: почему от практики мелких надбавок надо отходить

Перечисленные надбавки — далеко не полный перечень. Пенсионеры в Украине также могут рассчитывать на повышение жертвам нацистских преследований, реабилитированным и членам их семей, дополнительную пенсию за вред, причиненный здоровью и тому подобное. И это плохая практика, убеждена ведущий эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий.

Для оформления надбавки на уход требуется заключение врачебно-консультационной комиссии о потребности в постоянном постороннем уходе Фото: УНИАН

"Различных надбавок и доплат на самом деле 96 разных видов. Есть по 100 грн, по 50 грн. Это усложняет расчет пенсии, сложно для администрирования, для контроля, а также и для понимания самих пенсионеров", — сказала она Фокусу.

По мнению Бетлий, реформировать систему надбавок нужно как можно скорее. "Думаю, правительство дойдет до того, что это будет меняться. Надеюсь, в ближайшее время. Ведь есть надбавки, доплаты, которые вводились во время индексаций прошлых лет. Например, если у кого-то повышается пенсия при индексации меньше, чем на 50 грн, то доплатить ему. Оно все тянется, и у отдельных людей пенсия складывается из расчетной, по формуле, а потом куча разных доплат. А статистики не хватает — есть данные, сколько людей получает ту или иную доплату, но это количество может дублироваться. То есть один и тот же человек может получать пять и более видов доплат и надбавок. Это надо менять", — резюмировала она.

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