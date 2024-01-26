До 4,5 тисячі гривень: які надбавки до пенсії можна оформити у 2024 році

Пенсії в Україні цього року мають підвищити. Проте, окрім цього, існує можливість отримати доплату до пенсії. Адже пенсіонери в Україні можуть підвищити розмір своїх виплат за рахунок надбавок. Фокус підготував огляд таких доплат до пенсії у 2024 році.

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Із нового року не лише зросли вимоги до стажу — для виходу на пенсію в 60 років необхідно не менш ніж 31 рік страхового стажу, а й підвищився прожитковий мінімум. Тому зросли деякі надбавки, які отримують українці на заслуженому відпочинку. Втім, не всі вони прив’язані до якихось показників. Наприклад, пенсіонери, які досягли 70-річчя, можуть розраховувати на вікові надбавки. Тобто залежно від віку людини можна отримати такі доплати до пенсії:

від 70 до 75 років — плюс 300 грн;

75—80 років — плюс 456 грн;

старше за 80 років — плюс 570 грн.

Для отримання щомісячних доплат не потрібно особистого звернення — їх нараховують додатково до основної пенсії. Однак на такий бонус не можуть претендувати пенсіонери, у яких загальний розмір виплати перевищує 10 340,35 грн. Також є особливі надбавки для пенсіонерів у гірських місцевостях. Згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", пенсіонерам, які проживають на території населеного пункту, якому надано статус гірського, передбачене підвищення розміру пенсії на 20%. Які ще надбавки може оформити українець на заслуженому відпочинку та як змінився їхній розмір у 2024 році, Фокус вирішив розібратися.

Пенсіонер, який працює, за кожен додатковий рік стажу понад норму отримує 23,61 гривні Фото: pexels.com

Надбавка до пенсії за стаж

Як розповів Фокусу керуючий партнер АО "EvrikaLaw", голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності й приватизації Андрій Шабельніков, згідно зі статтею 28 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за кожен повний рік страхового стажу, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, пенсія збільшується на 1% розміру пенсії, однак не більше, ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком. У 2024-му максимальний розмір доплати становить 23,61 грн за один додатковий рік стажу. Тобто якщо жінка відпрацювала офіційно 40 років, то доплата до пенсії становитиме 23,61 х 10 = 236,1 гривні", — пояснив він.

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За словами Андрія Шабельнікова, важливо, щоб розмір пенсії, розрахований згідно зі статтею 27 Закону, перевищував прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тоді доплата розраховуватиметься, виходячи з цього мінімуму.

Надбавка до пенсії за дітей, що перебувають на утриманні особи

Таку надбавку нараховують пенсіонерам, які не працюють і на утриманні яких є діти віком до 18 років. Як пояснив Шабельніков, на кожну дитину доплачують по 150 гривень до пенсій за віком, за інвалідністю й за вислугу років, призначених відповідно до законів України "Про пенсійне забезпечення" та "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". За наявності в сім’ї двох або більше пенсіонерів, на утриманні яких перебуває дитина до 18 років, нарахування надбавки здійснюється тільки одному з пенсіонерів за їхнім вибором. Для оформлення доплати потрібно надати до ПФУ:

заяву;

свідоцтво про народження непрацездатних членів сім’ї;

документи, що підтверджують належність до членів сім’ї;

документи про встановлення групи інвалідності непрацездатним членам сім’ї (за наявності);

документи про перебування непрацездатного члена сім’ї на утриманні;

трудову книжку пенсіонера.

Надбавки за донорство

Українці, які мають звання Почесного донора України, отримують доплату до пенсій у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. Із 1 січня 2024 року вона становить 2920 грн. Тобто цього року надбавки почесним донорам зросли з 258,90 грн до 292,00 грн. Статус почесного донора України може отримати людина, яка безоплатно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми крові. Такий статус підтверджується відповідним посвідченням. Для призначення надбавки вперше потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду з відповідною заявою. "Надбавка почесним донорам призначалася до 25 січня 2021 року згідно зі ст. 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів", а після цієї дати відповідно до Закону України "Про безпеку та якість донорської крові й компонентів крові" № 931-ІХ від 30 вересня 2020 року. Особи, нагороджені знаком "Почесний донор Товариства Червоного Хреста УРСР" права на встановлення цієї надбавки до пенсії не мають", — зауважив Фокусу Андрій Шабельніков.

Звання Почесного донора України дає право на доплату до пенсій у розмірі 10% від прожиткового мінімуму, тобто 292 гривні.

Така надбавка виконує одразу дві функції — фінансової підтримки та мотиватора робити добру справу, певен економіст Андрій Новак. "Практика застосування надбавок до пенсій — це хороша можливість для людей, які не мають іншого джерела доходу, крім пенсії, отримати додаткові кошти, а також реалізувати таку свою соціальну функцію як донорство", — сказав він Фокусу.

Надбавка та соціальна допомога на догляд

Надбавку на догляд можуть оформити одинокі пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок за віком чи за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду, крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд. Надбавка на догляд призначається в розмірі 50 гривень. Для отримання надбавки до ПФУ потрібно надати:

заяву із зазначенням, що людина не має працездатних родичів, які відповідно до законодавства мають її утримувати;

довідку МСЕК;

висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді.

Пенсіонери, які потребують догляду, можуть оформити соцдопомогу, яка становить 944,4 грн у 2024 році Фото: Depositphotos

Отримувачі пенсії за віком, які досягли 80-річчя, проживають самостійно та залишилися без піклування з боку близьких, можуть розраховувати на щомісячну державну соціальну допомогу, яка значно більша за зазначену надбавку. Її розмір становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024-му це 944,4 грн. Для оформлення допомоги потреба в постійному сторонньому догляді теж має бути підтверджена документально висновками лікарів.

Доплата за особливі заслуги перед Україною

Громадянам України, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення в галузі науки, культури, освіти, охорони здоров’я, спорту тощо встановлюється пенсія за особливі заслуги як надбавка до призначеної пенсії.

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Розмір такої надбавки залежить від категорії отримувачів. Наприклад, 4200 гривень до пенсії додають особам, яких визнали борцями за незалежність України у ХХ столітті, а також реабілітованим після репресій за політичними чи релігійними мотивами, які відбували покарання до 1991 року. На доплату в розмірі від 35 до 40% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність (у 2024-му від 826,35 грн — до 944,4 грн), можуть розраховувати особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма та більше орденами України після проголошення незалежності; особам, відзначеним почесним званням України "народний". Також таку доплату призначають матерям, які народили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо в разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав вихованням дітей до зазначеного віку займався батько, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку.

На доплату 4200 гривень до пенсії можуть розраховувати особи, яких визнали борцями за незалежність України у ХХ столітті.

Плюс 543—826,35 грн до пенсії отримують ветерани війни, які після проголошення незалежності України були нагороджені орденом за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України. Також таку надбавку отримують пенсіонери, які були переможцями Олімпійських і Паралімпійських ігор, космонавти, які здійснили політ у космос, особи, відзначені почесним званням України "заслужений" і державною премією України.

Доплати від ООН: скільки зможуть отримати пенсіонери

У межах першого етапу програми допомоги українським пенсіонерам від Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН українці у 2023-му отримували додаткові виплати, які визначалися як різниця між 3250 грн і пенсією, але не менш ніж 100 грн. Наприклад, якщо пенсіонер отримує пенсію 2400 грн, то йому доплачували 850 грн. Надбавка проводилася автоматично — доплата нараховувалася на картку пенсіонера разом із пенсією. Грошова допомога від ООН у 2023 році надавалася пенсіонерам, які:

проживали на територіях бойових дій або прифронтових територіях;

мали пенсію до 3000 грн, а з листопада — до 3250 гривень;

не отримували раніше жодних виплат від ООН та інших міжнародних організацій і не отримують виплати ВПО.

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Підтримка має продовжитися і в поточному році. До того ж у Міністерстві соціальної політики анонсували другий етап програми, що передбачає виплати до 3250 гривень пенсіонерам із інвалідністю. Очікується, що ця ініціатива охопить 350 тисяч людей із інвалідністю.

Забагато доплат: чому від практики дрібних надбавок треба відходити

Перераховані надбавки — далеко не повний перелік. Пенсіонери в Україні також можуть розраховувати на підвищення жертвам нацистських переслідувань, реабілітованим і членам їхніх сімей, додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю тощо. І це погана практика, переконана провідна експертка Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій.

Для оформлення надбавки на догляд потрібен висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді Фото: УНІАН

"Різних надбавок і доплат насправді 96 різних видів. Є по 100 грн, по 50 грн. Це ускладнює розрахунок пенсії, складно для адміністрування, для контролю, а також і для розуміння самих пенсіонерів", — сказала вона Фокусу.

На думку Бетлій, реформувати систему надбавок потрібно якомога скоріше. "Думаю, уряд дійде до того, що це буде змінюватися. Сподіваюся, найближчим часом. Адже є надбавки, доплати, які запроваджувалися під час індексацій минулих років. Наприклад, якщо в когось підвищується пенсія при індексації менше, ніж на 50 грн, то доплатити йому. Воно все тягнеться і в окремих людей пенсія складається з розрахункової, за формулою, а потім купа різних доплат. А статистики бракує — є дані, скільки людей отримує ту чи ту доплату, але ця кількість може дублюватися. Тобто одна й та ж людина може отримувати п’ять і більше видів доплат і надбавок. Це треба змінювати", — резюмувала вона.

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