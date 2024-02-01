В Украине вопросы мобилизации урегулированы законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Фокус спросил у юристов, может ли мужчина получить отсрочку, если его жена находится на военной службе.

В вопросе отсрочки для военнообязанных мужчин, у которых жены проходят службу в ВСУ, нужно опираться на нормы закона, а именно — статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

По словам юриста Gracers Law Firm Анастасии Цыбулько, согласно части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", имеют право на отсрочку.

Право на отсрочку теряется, когда ребенок достигает совершеннолетия

Однако юристы отмечают: нужно понимать, что такая отсрочка предоставляется только в случае наличия несовершеннолетних детей.

"У мужчины, на иждивении которого есть ребенок в возрасте до 18 лет и жена которого является военнослужащим, есть право на отсрочку от призыва по мобилизации (согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"). Замечу, что право на отсрочку как в отношении женщины, так и в отношении мужчины в предусмотренных статьей 23 Закона случаях, безусловно, ограничивается возрастом ребенка — 18 лет. В случае, если после достижения совершеннолетия ребенок продолжает обучение (независимо от формы обучения и его оплатности), родители теряют право на отсрочку. Например, если в семье трое детей, и старший достиг возраста 18 лет, военнообязанные женщины и мужчины право на отсрочку теряют (конечно, если для нее нет других определенных законодательством оснований)", — отметила в комментарии Фокусу партнер DixiLex Елена Бирюч.

Ранее Фокус писал, что в Украине женщин могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали новую редакцию законопроекта о мобилизации. Новая версия оказалась сдержаннее предыдущей, хотя ряд положений законодатели сохранили — например, норму о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.