Банки Турции массово закрывают счета российских компаний, — росСМИ

Финучреждения в первую очередь приостановили обслуживание корпоративных клиентов "с российскими корнями".

Турецкие банки отказываются от работы с российскими гражданами, поскольку боятся вторичных санкций. Об этом сообщает издание "Ведомости".

Разрывают отношения прежде всего с теми, кто стал клиентом после начала полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины в 2022 году. Банки приостановили обслуживание корпоративных клиентов "с российскими корнями", как отметил финансовый консультант Искандер Миргалимов. По его словам, это касается нефтегазовых трейдеров и тех лиц, которые использовали Турцию как транзитную юрисдикцию для поставок и определенных расчетов.

"Компаниям действительно начали рекомендовать завершить операции с банком и закрыть счет", — сказал он.

Собеседники "Ведомостей" рассказали, что государственные банки Турции все же проводят отдельные платежи за товары из так называемого "зеленого списка". Это касается продовольствия, текстиля, фармацевтической продукции, при этом платежи возможны только в национальных валютах.

Собеседник газеты "Коммерсантъ" ранее рассказал, что прекращаются корреспондентские отношения. Это касается и обработки платежей без формального закрытия договоров. Один из источников рассказал, что "есть исключения — например, в отношении дочерних иностранных банков в России".

Летом 2023 года ситуация для российских банков ухудшилась. В декабре вышел указ президента США Джо Байдена о вторичных санкциях, что ухудшило ситуацию для россиян. В результате удалось повлиять на банки Турции, которые разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями.

Напомним, 25 января Associated Press со ссылкой на статистику местной финансовой власти сообщило, что РФ потеряла крупнейший оффшор в Европе, банки Кипра закрыли более 100 тысяч счетов. В целом банки Кипра в период с 2014 по 2022 годы закрыли счета 82% клиентам из РФ.