Курс гривны в начале февраля укрепляется. Эксперты говорят: все благодаря Евросоюзу, где было принято решение о выделении Украине 50 млрд долларов.

В прошлом месяце на валютном рынке Украины не было заметного роста спроса на валюту, что позволило регулятору отвести гривну от отметки 38 грн за доллар. Однако по-прежнему на межбанке спрос со стороны импортеров превалирует над предложением продажи валюты экспортерами. Следовательно, без интервенций Нацбанка не обошлось, и в дальнейшем Нацбанк остается главным продавцом валюты на межбанке. Об этом пишет Фокус в статье "Февральские качели. Будет ли дорожать доллар в течение месяца и каким будет наличный курс".

По состоянию на 5 февраля официальный курс НБУ — 37,57 грн. за доллар. В банках курс продажи наличных долларов — в пределах 38-38,3 грн. за доллар.

"Валютные интервенции НБУ в январе 2024 года составили 2,53 млрд долларов. В последние дни предложение валюты существенно опережало спрос. Компании активно заводили валюту для выплат налогов. НБУ выкупал излишки предложения валюты на межбанке на сумму 16 млн долларов", — рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин. По его словам, 2 февраля утром гривна существенно укрепилась до 37,38 грн за доллар в ожидании европейской помощи в рамках Ukraine Facility.

"Первый транш из 50 млрд. евро ожидается уже в марте 2024 года на уровне 4,5 млрд евро. Кстати, в марте также ожидаем МВФ. Вопрос помощи от США до сих пор не определен", — написал Шевчишин.

Эксперты также рассказали, какие факторы будут влиять на валютные колебания в феврале 2024 года.

По мнению Тараса Лесового, начальника департамента казначейства Глобус Банка, в феврале ситуация на валютном рынке будет зависеть от нескольких факторов:

Стратегия регулятора на валютном рынке: ожидаемое действие режима "управляемой гибкости" на межбанке будет продолжаться. То есть следует ожидать определенного баланса между спросом и предложением, что скажется на курсовых колебаниях. Кроме того, объем возможных интервенций в зависимости от спроса, вероятно, не превысит 2,5-3 млрд долл.;

Объем и график получения международной финпомощи: главным образом речь идет о помощи от ЕС на 50 млрд евро, и от США на 61 млрд долл. Согласно расчетам чиновников, ежемесячно Украина нуждается до 3 млрд долл. внешней финпомощи;

Развитие экспорта: окончательное решение проблемы с блокировкой автограниц и увеличение объемов экспорта, что увеличит валютные поступления в бюджет;

Экономическое развитие страны;

Ситуация на фронте;

Общественные настроения, вызванные обстоятельствами войны и внутренней ситуацией в стране ("иррациональный фактор"): совокупность факторов и "информационное беспокойство" способны расшатать общество и спровоцировать "напряжение" на валютном рынке.

В январе сохранялся высокий спрос на доллары, однако в дальнейшем этот спрос будет падать, говорят эксперты Фото: Facebook / НБУ

Эксперты также говорят об усилении спроса на валюту в феврале и определяющей роли Нацбанка в ситуации с валютными колебаниями. "С одной стороны, разблокировали границу польские фермеры – это усилит спрос со стороны импорта, а с другой стороны, за счет помощи международных партнеров наши валютные резервы увеличились на конец года, что позволяло регулятору действовать активнее. После новостей о выделении помощи от ЕС возможно больше оптимистичный сценарий для гривны, и мы не увидим экстремумов курса, если регулятор будет придерживаться своей стратегии. Будем наблюдать за действиями НБУ — он сейчас главный поставщик валюты на рынок ", — отметил дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куринной.

В целом, опрошенные Фокусом эксперты склоняются к мнению, что в течение февраля не должно быть значительных колебаний курса, и гривна будет оставаться в коридоре 37-39 гривен за доллар.

Напомним, по данным Национального банка Украины, чистая покупка валюты по итогам января 2024 года составила 1,103 миллиарда долларов.

Ранее Фокус писал, что в конце 2023 года спрос на иностранную валюту в Украине несколько увеличился, однако, по мнению замглавы Нацбанка Сергея Николайчука, этот спрос, прежде всего, обусловлен сезонным фактором.