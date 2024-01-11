Сезонность и внешняя помощь: в НБУ объяснили, от чего зависит курс доллара в Украине

По словам заместителя главы Нацбанка Сергея Николайчука, существенно на валютный рынок Украины на пересечении 2023/24 года влиял фактор сезонности, который обусловил рост спроса на иностранную валюту.

Related video

В конце 2023 года спрос на иностранную валюту в Украине несколько увеличился, однако он прежде всего обусловлен сезонным фактором. Об этом 11 января в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Он заверил, что есть и другие важные факторы, более фундаментального характера, однако именно сезонность, особенно на пересечении года считается одним из ключевых факторов роста чистого спроса на валютном рынке.

По словам Николайчука, Нацбанк принимал во внимание этот фактор, когда определял тактику своих действий на валютном рынке, поэтому и увеличил объемы интервенций в декабре, чтобы сгладить его влияние.

Важно

Долларовый ажиотаж. Почему украинцы решили покупать валюту и что будет с курсом доллара в январе

"Наши действия на валютном рынке с 3 октября были абсолютно согласованными с нашими публичными заявлениями", — заверил замглавы НБУ.

И перечислил действия, которые регулятор осуществил, чтобы не допустить существенной девальвации гривны:

колебания обменного курса происходили в обе стороны — в зависимости от ситуации на рынке;

управляемая гибкость обменного курса усиливалась постепенно;

регулятор остается сторонником курсовой устойчивости и привлекательности гривневых активов, а комплекс мер Нацбанка в сфере валютно-курсовой и монетарной политики также нацелен на обеспечение этой цели.

Николайчук заверил, что НБУ и в дальнейшем продолжит сглаживать значительные курсовые колебания.

"Если посмотреть на динамику обменного курса практически за три месяца, то отклонение от курса фиксации 36,6 не является таким, которое, по нашему мнению, может подорвать и опровергнуть наше утверждение о курсовой устойчивости и об обеспечении привлекательности гривневых активов", — отметил замглавы.

Другие факторы влияния на курс доллара

По данным НБУ, значительные бюджетные расходы в конце 2023 года традиционно сказались на повышении спроса на иностранную валюту. Особенно это наблюдалось со стороны импортеров пищевых и бытовых товаров, топлива, а также электроэнергии.

Кроме того, на рост спроса на иностранную валюту имело влияние усиление неопределенности поступления внешнего финансирования.

Напомним, что в декабре прошлого года курс на межбанке вырос с 36,35 до 38,10 грн/доллар. Официальный курс НБУ повысился на 4,4% — до 37,98 грн/доллар. В начале января официальный курс обновил очередной максимум — 38,22 грн/доллар.

В целом наличный курс почти полностью зависит от межбанка. В результате курс на наличном рынке за декабрь вырос на 1,5 гривны — до 39,05 грн/доллар. В начале января он поднялся до 39,50 грн/доллар, но затем упал до 39,15 грн/доллар.

Важно

Курс на 40. Почему растет спрос на валюту и каким будет курс в 2024 году

Напомним, по информации Национального банка Украины, по итогам 2023 года коммерческие украинские банки продали населению 2,596 миллиарда долларов. Отметим также, что гибкий обменный курс в Украине действует со 2 октября 2023 года.