Сезонність та зовнішня допомога: в НБУ пояснили, від чого залежить курс долара в Україні

За словами заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука, суттєво на валютний ринок України на перетині 2023/24 року впливав фактор сезонності, який зумовив зростання попиту на іноземну валюту.

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Наприкінці 2023 року попит на іноземну валюту в Україні дещо збільшився, проте він насамперед зумовлений сезонним фактором. Про це 11 січня в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Він запевнив, що є й інші важливі чинники, більш фундаментального характеру, проте саме сезонність, особливо на перетині року вважається одним з ключових факторів зростання чистого попиту на валютному ринку.

За словами Ніколайчука, Нацбанк брав до уваги цей чинник, коли визначав тактику своїх дій на валютному ринку, тому й збільшив обсяги інтервенцій у грудні, щоб згладити його вплив.

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"Наші дії на валютному ринку з 3 жовтня були абсолютно узгодженими з нашими публічними заявами", — запевнив заступник голови НБУ.

І перелічив дії, які регулятор здійснив, аби не допустити суттєвої девальвації гривні:

коливання обмінного курсу відбувалися в обидві сторони – залежно від ситуації на ринку;

керована гнучкість обмінного курсу посилювалася поступово;

регулятор залишається прихильником курсової стійкості і привабливості гривневих активів, а комплекс заходів Нацбанку в сфері валютно-курсової і монетарної політики також націлений на забезпечення цієї мети.

Ніколайчук запевнив, що НБУ і надалі продовжить згладжувати значні курсові коливання.

"Якщо подивитися на динаміку обмінного курсу практично за три місяці, то відхилення від курсу фіксації 36,6 не є таким, яке, на нашу думку, може підважити і спростувати наше твердження про курсову стійкість і про забезпечення привабливості гривневих активів", — відзначив заступник голови.

Інші фактори впливу на курс долара

За даними НБУ, значні бюджетні витрати наприкінці 2023 року традиційно позначилися на підвищенні попиту на іноземну валюту. Особливо це спостерігалося з боку імпортерів харчових та побутових товарів, палива, а також електроенергії.

Крім того, на зростання попиту на іноземну валюту мало вплив посилення невизначеності надходження зовнішнього фінансування.

Нагадаємо, що у грудні торік курс на міжбанку зріс з 36,35 до 38,10 грн/долар. Офіційний курс НБУ підвищився на 4,4% — до 37,98 грн/долар. На початку січня офіційний курс оновив черговий максимум — 38,22 грн/долар.

Загалом готівковий курс майже повністю залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за грудень зріс на 1,5 гривні — до 39,05 грн/долар. На початку січня він піднявся до 39,50 грн/долар, але потім впав до 39,15 грн/долар.

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Нагадаємо, за інформацією Національного банку України, за підсумками 2023 року комерційні українські банки продали населенню 2,596 мільярда доларів. Зазначимо також, що гнучкий обмінний курс в Україні діє з 2 жовтня 2023 року.