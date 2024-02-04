Большинство из западных областей: сколько украинцев уехали в Польшу этой зимой (опрос)

Четверть украинцев, которые переехали в Польшу зимой — жители западных областей. Меньше всего среди всех, кто уехал за границу, киевлян и жителей оккупированного Крыма.

Большинство украинцев, приехавших в Польшу этой зимой — из Днепропетровской области. Такие результаты опубликовали в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

В ТОП-5 областей по наибольшему количеству украинцев в Польше вошли Хмельницкая, Ивано-Франковская, Львовская и Волынская области. По данным опроса, из Днепропетровской области в Польшу этой зимой переехали 9,82% украинцев, из Хмельницкой — 6,8%, Ивано-Франковской — 6,3%, Львовской — 6,05%, Волынской — 5,79.

Меньше всего в Польшу зимой переехало киевлян и жителей Крыма — менее 1%.

Среди опрошенных 52,64% – жители городов, 17,63% приехали из поселков и 29,72% – из сел.

Официально трудоустроенных украинцев в Польше к концу 2023 года — 750 тысяч от 1 млн 125 тысяч всех работающих иностранцев.

По данным опроса, из Днепропетровской области в Польшу этой зимой переехали 9,82% украинцев. Из Хмельницкой — 6,8%, Ивано-Франковской — 6,3%, Львовской — 6,05%, Волынской — 5,79.

"Исторически сложилось, что больше всего в Польше работало украинцев из западных регионов страны. Начало войны внесло изменения в эту традицию, ведь многие были вынуждены уехать из восточных и южных регионов из соображений безопасности. Однако за два года большинство успели упорядочить свою жизнь: кто вернулся в Украину, кто уехал в другие страны, поэтому несмотря на войну географический показатель выравнивается. В частности, в Польше остаются украинцы, которые стремятся работать", — отметили аналитики.

В 10 областей по наибольшему количеству украинцев в Польше вошли также:

Ровненская область — 5,79%;

Харьковская область — 5,29%;

Житомирская область — 5,29%;

Винницкая область – 4,53%.

Больше всего украинцев в Польшу приехали с Западной Украны и Днепропетровской области

Фокус ранее писал, что будет происходить с экономикой страны, если украинские беженцы не вернутся домой.

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