Почти 100 миллиардов за месяц: в налоговой рассказали, как украинцы пополнили бюджет

По информации налоговой службы, по итогам января 2024 года государственный бюджет получил 66,5 миллиарда гривен, а местные бюджеты – 29,5 миллиарда гривен.

Украинские предприятия и предприниматели активно уплачивали налоги в первый месяц 2024 года. Так, как сообщили в Государственной налоговой службе, поступления в сводный бюджет Украины в январе 2024 года по государственному и местным бюджетам составили 96 миллиардов гривен.

По информации налоговой, госбюджет по итогам января пополнился на 66,5 миллиарда гривен, а местные бюджеты – на 29,5 миллиарда гривен. Отмечается, что показатели поступлений в общий фонд государственного бюджета были выполнены.

"Показатели росписи Министерства финансов Украины по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 113,6 проц., дополнительные поступления в бюджет составляют 7,3 млрд грн", — сообщает пресс-служба ведомства. ГНС.

По данным налоговой, по состоянию на начало февраля уже возмещено 9,8 миллиарда гривен налога на добавленную стоимость.

Как оплачивали украинцы налоги в январе

Так, полностью были выполнены показатели:

по налогу на добавленную стоимость – 128,6%,то есть в казну поступило 7,8 миллиарда гривен;

по акцизному налогу с производимых и ввозимых товаров (продукции) – 106,5% или плюс 0,4 миллиарда гривен.

Прирост среди основных платежей по сравнению с январем 2023 года является наибольшим по налогу на добавленную стоимость – в три раза (+23,2 миллиарда гривен).

Также высокий темп прироста по налогу и сбору на доходы физических лиц: плюс 14,7% (1,7 миллиарда гривен). Также увеличились суммы полученных средств по акцизу и налогу на прибыль.

Напомним, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в составе Евросоюза не захотят видеть страну с работающей схемой по уклонению от налогообложения, а для реформирования налоговой системы Украине нужно изучить модель Польши, которая, имея одинаковые макроэкономические показатели с нашей страной в 1991 году, за 30 лет превратилась в одну из самых богатых стран мира. Также напомним, ранее Фокус писал, что в Украине может исчезнуть упрощенная система для ФЛП и объяснял, когда это произойдет.