Пенсия в Украине: кому в марте повысят выплаты почти на 900 гривен

Повышение пенсионных выплат будет индивидуальным. Оно напрямую зависит от текущего расчетного размера пенсии, который рассчитывается по определенной формуле и не учитывает возможные дополнительные надбавки.

Пенсии в Украине начнут пересматривать с 1 марта. Точный размер индексации пока не установлен, он будет рассчитан в конце февраля. Однако по прогнозам, ожидается, что индексация составит примерно 13%. Это значит, что повышение на сумму 900 грн получат пенсионеры, чьи текущие пенсии составляют 6923 грн. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Повышение пенсий для украинцев будет индивидуальным и зависит в первую очередь от текущего расчетного размера пенсии. Этот размер рассчитывается по определенной формуле и не учитывает все возможные дополнительные прибавки.

Большинство украинцев, как утверждают журналисты, могут рассчитывать на повышение выплат. В прошлые периоды индексации правительство также устанавливало минимальный размер повышения. Вероятно, в этом году ситуация повторится.

Важно отметить, что в Украине подавляющее большинство пенсионеров получают пенсии до 4 тыс. грн. В среднем размер пенсии составляет 5385 грн. В Киеве же пенсионеры получают наибольшие пенсии — в среднем 7248 грн. Это объясняется тем, что в столице уровень заработных плат выше. Наименьшие пенсии выплачиваются жителям Тернопольской области, где средний размер пенсии составляет 4070 грн.

При этом средняя пенсия не означает, что большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают такую сумму. На самом же деле большинство украинцев получают пенсии, размер которой меньше среднего.

Ранее Фокус рассказывал, кто из украинцев не сможет получить пенсионные выплаты в 2024 году. Все потому, что с 1 января украинцам для выхода на пенсию нужно накопить не менее 31 года стажа. Также напомним, что в Украине могут не выплачивать зарплаты и пенсии бюджетникам на фоне отсутствия финансовой поддержки со стороны стран Запада.