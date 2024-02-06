"Европа верна своему слову": в ЕК назвали дату первого транша Украине по программе на €50 млрд

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, политическое соглашение по программе, заключенное вечером 5 февраля, , является важным шагом вперед.

Первый транш в рамках программы финансирования Ukraine Facility на сумму 50 миллиардов евро будет направлен в Украину уже в марте. Европейский союз продолжает оказывать поддержку своему потенциальному члену. Об этом сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

По словам председателя Европейской комиссии, заключенное вечером 5 февраля политическое соглашение по программе является значимым прогрессом.

"Европа верна своему слову", — сказала она

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС продолжим предоставлять столь необходимое и предсказуемое финансирование "нашему смелому партнеру и будущему члену".

"Планируем начать выплаты в марте", — добавила она.

Пост Урсулы фон дер Ляйен

Напомним, ранее стало известно, что комитет по ассигнованиям Сената обнародовал текст законопроекта о пакете поддержки США ряда вопросов, включая вопрос помощи Украине. Ожидается, что наша страна получит 60 миллиардов долларов, из которых более 50 миллиардов долларов выделят на оборонные нужды страны. В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже заявил, что не будет ставить на голосование законопроект, потому что он "еще хуже, чем мы ожидали".

Между тем заметим, что 31 января в украинском Министерстве финансов сообщили, что Украина уже получила 390 миллионов долларов финансовой поддержки от японского правительства.