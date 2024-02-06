Украинцы получат единоразовую помощь от фонда США: как оформить выплаты

Благотворительная американская организация выплатит украинским семьям по 4500 гривен при условии, если они будут соответствовать трем критериям.

Денежную помощь украинцам, которые страдают из-за войны России против Украины, продолжают оказывать различные благотворительные фонды. Так, например, американская организация "Дукат" (Cash For Refugees) объявила о выплате материальной помощи украинским гражданам, которые проживают в Купянском районе Харьковской области. Об этом сказано на странице благотворительного фонда в социальной сети Facebook.

Кому выплатят денежное пособие

Подать заявку на выплату единовременной денежной помощи могут украинские семьи, которые проживают в населенных пунктах Петропавловской ОТГ. Выплаты предназначены для жителей следующих населенных пунктов:

Петропавловка;

Берестов;

Уютное;

Ивановка;

Кисловка;

Котляровка;

Крахмальное;

Кучеровка;

Николаевка;

Новая Тарасовка;

Орловка;

Степная;

Новоселовка;

Табаевка;

Ягодное.

Отмечается, что на помощь могут претендовать семьи, отвечающие следующим критериям:

живут (постоянно или временно) на территории населенных пунктов, которые указаны выше;

в семьях есть дети до 14 лет или пожилые люди старше 65 лет;

семья ранее пользовалась выплатами от Cash For Refugees.

Украинцам, заявки которых подтвердят, в течение месяца выплатят 4,5 тысячи гривен. Размер пособия может быть и большим, но только для отдельных категорий граждан и если у них подтверждающие документы. Деньги переведут на банковские карты получателей.

Как получить выплаты

Во время регистрации представителю фонда нужно предъявить:

паспорт или ID-карту;

ИНН;

номер карты ПриватБанка или IBAN счета в другом банке;

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о смерти супруга;

справка ВПЛ из перечисленных населенных пунктов.

Чтобы зарегистрироваться на получение денежной помощи, нужно заполнить анкету по ссылке. Личную регистрацию можно по выбору пройти в городах в Харькове или Ирпене.

Напомним, 5 февраля Фокус писал, что украинские домохозяйства могут получить денежные пособия, размер которых достигает 33 тысяч гривен. Выплаты на такую сумму предоставит Эстонский совет по делам беженцев. Также напомним, кто из украинских военных может рассчитывать на доплату в 30 тысяч гривен.