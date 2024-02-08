Индексация пенсий в Украине: кому в марте не повысят выплаты

Индексация ожидается уже в марте, но почувствуют ее не все. Окончательный размер повышения, по предварительным данным, составит 13%.

В марте в Украине планируют провести индексацию пенсий. В том, кого коснется повышение выплат, разобрались в издании "На пенсии".

Окончательный размер индексации пенсий определят в конце февраля. По предварительным данным, он составит 13%. То есть расчетные пенсии без надбавок и доплат увеличатся на 13%.

Согласно подсчетам для того, чтобы пенсия выросла на тысячу гривен, до индексации она должна составлять примерно 8000 гривен. В СМИ подчеркнули, что далеко не все украинские пенсионеры получают такие выплаты, поэтому и не смогут рассчитывать на эту сумму повышения.

Однако индексацию, запланированную на март, почувствуют не все. Выплаты не поднимут тем, кто:

вышел на пенсию менее 3 лет назад;

получает высокую пенсию;

получает расчетную пенсию ниже минимальной.

"Что касается последнего пункта, то речь идет о пенсионных выплатах, которые не достигали размера минимальной пенсии. Согласно украинскому законодательству, гражданам не могут платить пенсию ниже минимального значения. В таких случаях пенсионерам назначают доплаты, чтобы увеличить размер пенсии до минимального значения", — объяснили журналисты.

Таким пенсионерам увеличат пенсии в марте, но фактически индексация просто заменит доплату до минимальной пенсии. То есть для тех, кто попал в эту категорию, повышение ощутимым не будет.

Напомним, пенсии начнут пересматривать уже с 1 марта. Повышение на 900 гривен получат пенсионеры, чьи выплаты составляют примерно 6,9 тысячи гривен.

В Пенсионном фонде рассказали о пенсиях для лиц с инвалидностью, в частности как их назначают и на какие суммы выплат можно рассчитывать.