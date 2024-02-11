В ход пошли болгарки: польские фермеры вскрыли украинские фуры и высыпали зерно (видео)

По словам очевидцев, польская полиция, которая прибыла на место происшествия, никаких мер не принимала, а как сказал один из украинских водителей, "только разводит руками".

В интернете появилось видео, на котором польские фермеры, блокирующие выезд фур с украинским зерном, пытаются высыпать зерно из украинских грузовиков на дорогу. Об этом сообщает телеграм-канал Инсайдер UA.

Инцидент, где польские фермеры с помощью электроболгарки вскрыли несколько украинских фур, произошел на украино-польской границе возле пункта пропуска "Ягодин — Дорохуск".

Фото: Google Maps

Как рассказывают очевидцы, из каждого вскрытого грузовика высыпалось приблизительно по 3 тонны зерна. Полиция, которая прибыла на место происшествия, никаких мер не принимала, а как сказал один из украинских водителей, "только разводит руками".

Ситуация на украино-польской границе на 11 февраля

Как заявил спикер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини", 11 февраля на границе Украины с Польшей заблокированы два КПП "Ягодин — Дорохуск" и "Рава-Русская — Гребенное".

"По состоянию на утро воскресенья напротив "Ягодина" на территории Польши в сторону Украины в очередях ожидает 700 грузовиков, напротив "Равы-Русской" — примерно 400", — подчеркнул он.

Актуальную информацию на въезд в Украину по состоянию на 17:30 11 февраля можно увидеть на скрине с сайта єЧерга.

Фото: Скриншот

На выезд с Украины, как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 15:00 11 февраля ни на одном КПП не осуществляется пропуск пешеходов, а на пункте пропуска "Нижанковичи" пропускают только грузовики с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т. ч. ГСМ).

В то же время, по словам спикера ГПСУ, несмотря на то, что накануне блокада КПП "Шегини — Медика" прекратилась и движение было довольно интенсивное, здесь со стороны Польши в очередях остаются 240 грузовиков. Также есть очереди — более 1 000 грузовиков — в пункте пропуска "Краковец", хотя это направление не блокируется.

"Просто водители ищут направления, где они могут пересечь границу, поэтому стало больше машин", — объяснил спикер ГПСУ.

Относительно заблокированных направлений, Демченко отметил, что движение грузового транспорта и количество автомобилей, которые пересекли границу, здесь значительно снизилось. Если до блокады через "Ягодин" за сутки могли проехать в обоих направлениях 1200-1400 фур, то за минувшие сутки их было всего 160, а в "Раве-Русской" пропускная способность уменьшилась втрое.

"С понедельника фермеры собираются блокировать еще два пункта пропуска: "Устилуг — Зосин" и "Угринов — Долгобичув". В 10:00 могут начаться такие действия. Будем надеяться, что этого не произойдет, хотя вряд ли", — заметил Демченко.

Чем недовольны польские фермеры

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика — Шегини", "Хребенное — Рава-Русская" и "Дорохуск — Ягодин". Также протестующие пытаются препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Как отмечают СМИ, Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, "который бы защитил польских фермеров". По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки. Секерский хочет, чтобы в постановлении Европейской комиссии о продолжении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года было зафиксировано положение, позволяющее "региональные меры защиты".

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак 9 февраля заявил, что будет работать над закрытием границы с Украиной и выступил с инициативой введения в ЕС не менее 8% НДС на продукты питания, импортируемые из Украины. И выразил поддержку фермерским протестам, которые продолжаются в Польше.