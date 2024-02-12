Некоторые украинцы могут досрочно выйти на пенсию по возрасту: что для этого нужно

Выйти на пенсию по возрасту можно при достижении 60-летнего возраста. Однако существует семь категорий граждан, которые могут сделать это раньше.

В Украине некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию. Об этом сообщили в Пенсионном Фонде в Донецкой области в Telegram.

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" досрочно выйти на пенсию по возрасту могут:

люди, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики;

лица с инвалидностью по зрению I группы, слепые и люди с инвалидностью с детства I группы;

женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность;

военные, принимавшие участие в боевых действиях, те, кто имеет статус участника боевых действий, и лица с инвалидностью в результате войны;

жены (мужья), если они не вступили в повторный брак, дети, ставшие лицами с инвалидностью до 18-летнего возраста, и родители, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны;

те, с кем расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за изменений в организации производства и труда;

те, с кем расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за выявления несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.

Напомним, в марте начнется индексация пенсий, ее размер не установлен. По информации журналистов, пенсионеры, чьи выплаты составляют 6923 гривны могут получить повышение на 900 гривен.

Ранее сообщалось, что для выхода на пенсию нужно иметь достаточное количество страхового стажа. В ПФУ рассказали о трех условиях, когда стаж могут засчитать за период, в течение которого человек не работал.