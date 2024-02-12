Сменить профессию, чтобы найти работу: кем готовы стать украинцы
Государство в 2024 году предоставляет украинцам возможность бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя и овладеть одной из 123 специальностей.
Во время войны многие украинцы остались без работы, поэтому люди активно ищут новые рабочие места. В то же время, государство помогает гражданам с поиском работы. Так, например, более 1,7 тысячи украинцев получили от государства ваучеры на обучение с начала 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.
Какие профессии выбирают украинцы
По информации ведомства, наиболее востребованные профессии и специальности, которые украинцы получают через ваучеры, входят:
- медсестринство;
- повар;
- дошкольное образование;
- медицина;
- тракторист;
- водитель;
- экстренный медицинский техник;
- водитель погрузчика;
Получив ваучер, у человека появляется возможность бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя по утвержденному Минэкономики перечню профессий и специальностей. Стоимость ваучера – почти 27 тысяч гривен. Если обучение стоит дороже, тогда работодатель или человек доплачивает за обучение самостоятельно.
Ваучер можно использовать для обучения по 123 профессиям и специальностям в сферах:
- ІТ-технологий;
- строительства;
- транспорта;
- образования;
- медицины;
- сельского хозяйства;
- социального обслуживания.
Профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) украинец выбирает самостоятельно. На основании ваучера проводится:
- переподготовка по рабочей профессии;у
- подготовка по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра или магистра, полученных по другой специальности;
- подготовка на следующем уровне образования;
- специализация и повышение квалификации по профессиям и специальностям.
Кому предоставляют ваучеры и как их получить
Ваучеры выдают лицам с профессионально-техническим или высшим образованием, которые не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не обучаются на средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних трех лет.
Заявку для получения ваучера можно подать онлайн или же лично прийти в ближайший центр занятости.
Ранее Фокус объяснял, какие изменения происходят на украинском рынке труда и увеличивается ли зарплата у работников. Также напомним, почему украинцы рискуют остаться без работы в 2024 году.