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Сменить профессию, чтобы найти работу: кем готовы стать украинцы

Андрей Галицкий
Фото: Pexels | Какие новые профессии изучают украинцы чаще всего во время войны

Государство в 2024 году предоставляет украинцам возможность бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя и овладеть одной из 123 специальностей.

Во время войны многие украинцы остались без работы, поэтому люди активно ищут новые рабочие места. В то же время, государство помогает гражданам с поиском работы. Так, например, более 1,7 тысячи украинцев получили от государства ваучеры на обучение с начала 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

Какие профессии выбирают украинцы

По информации ведомства, наиболее востребованные профессии и специальности, которые украинцы получают через ваучеры, входят:

  • медсестринство;
  • повар;
  • дошкольное образование;
  • медицина;
  • тракторист;
  • водитель;
  • экстренный медицинский техник;
  • водитель погрузчика;

Получив ваучер, у человека появляется возможность бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя по утвержденному Минэкономики перечню профессий и специальностей. Стоимость ваучера – почти 27 тысяч гривен. Если обучение стоит дороже, тогда работодатель или человек доплачивает за обучение самостоятельно.

Ваучер можно использовать для обучения по 123 профессиям и специальностям в сферах:

  • ІТ-технологий;
  • строительства;
  • транспорта;
  • образования;
  • медицины;
  • сельского хозяйства;
  • социального обслуживания.

Профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) украинец выбирает самостоятельно. На основании ваучера проводится:

  • переподготовка по рабочей профессии;у
  • подготовка по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра или магистра, полученных по другой специальности;
  • подготовка на следующем уровне образования;
  • специализация и повышение квалификации по профессиям и специальностям.

Кому предоставляют ваучеры и как их получить

Ваучеры выдают лицам с профессионально-техническим или высшим образованием, которые не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не обучаются на средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних трех лет.

Заявку для получения ваучера можно подать онлайн или же лично прийти в ближайший центр занятости.

Ранее Фокус объяснял, какие изменения происходят на украинском рынке труда и увеличивается ли зарплата у работников. Также напомним, почему украинцы рискуют остаться без работы в 2024 году.