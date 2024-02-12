Сменить профессию, чтобы найти работу: кем готовы стать украинцы

Государство в 2024 году предоставляет украинцам возможность бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя и овладеть одной из 123 специальностей.

Во время войны многие украинцы остались без работы, поэтому люди активно ищут новые рабочие места. В то же время, государство помогает гражданам с поиском работы. Так, например, более 1,7 тысячи украинцев получили от государства ваучеры на обучение с начала 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

Какие профессии выбирают украинцы

По информации ведомства, наиболее востребованные профессии и специальности, которые украинцы получают через ваучеры, входят:

медсестринство;

повар;

дошкольное образование;

медицина;

тракторист;

водитель;

экстренный медицинский техник;

водитель погрузчика;

Получив ваучер, у человека появляется возможность бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя по утвержденному Минэкономики перечню профессий и специальностей. Стоимость ваучера – почти 27 тысяч гривен. Если обучение стоит дороже, тогда работодатель или человек доплачивает за обучение самостоятельно.

Ваучер можно использовать для обучения по 123 профессиям и специальностям в сферах:

ІТ-технологий;

строительства;

транспорта;

образования;

медицины;

сельского хозяйства;

социального обслуживания.

Профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) украинец выбирает самостоятельно. На основании ваучера проводится:

переподготовка по рабочей профессии;у

подготовка по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра или магистра, полученных по другой специальности;

подготовка на следующем уровне образования;

специализация и повышение квалификации по профессиям и специальностям.

Кому предоставляют ваучеры и как их получить

Ваучеры выдают лицам с профессионально-техническим или высшим образованием, которые не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не обучаются на средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних трех лет.

Заявку для получения ваучера можно подать онлайн или же лично прийти в ближайший центр занятости.

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