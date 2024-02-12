Легко сломать энтузиазм поддерживать Украину: Туск высказался о ситуации на польской границе

По словам польского премьера, не может быть так, чтобы кто-то использовал эмпатию к Украине как средство неадекватной конкуренции с местными компаниями.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша всегда будет поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией, однако также не может оставить без внимания интересы своих фермеров, которые сталкиваются с конкуренцией со стороны украинских аграриев. Об этом сообщает корреспондент агентства "Укринформ".

Он отметил, что во время своего визита в Киев обсудил ситуацию с зерновым импортом с президентом Украины и пояснил позицию Польши по этому вопросу.

"То, что несколько сотен или несколько тысяч человек в Украине хотят заработать большие деньги, это не наша проблема. Мы хотим помочь Украине как государству и Украине как нации в вооруженном противостоянии с Россией. И точно ничто не изменит нашего мнения в этом вопросе. Но не может быть так, чтобы из-за войны и из-за этой эмпатии и открытости к Украине кто-то использовал войну как средство нечестной или неадекватной конкуренции с нашими компаниями, с нашими работниками, с нашими фермерами", — подчеркнул глава польского правительства", — заявил Туск.

Он также отметил, что неудовлетворенность польского бизнеса может привести к усилению антиукраинских настроений, поэтому важно учитывать интересы всех сторон. Туск добавил, что для поддержания "энтузиазма в поддержке Украины" необходимо уважать интересы всех участников этого процесса и контролировать импорт продукции через границу.

Премьер-министр Польши отметил, что решения, принятые Европейским союзом относительно Украины и внедрения Европейского зеленого соглашения, прямо ущемляют интересы множества аграриев в Польше и других странах ЕС. Он подчеркнул, что Польша, в силу своего географического положения рядом с Украиной, сталкивается с этой проблемой особенно остро, что создает для нее уникальные вызовы.

Глава правительства подчеркнул, что не существует никакого явного противоречия между правительством Польши и польскими аграриями, выражающими свои обеспокоенности, включая вопросы экспорта без ограничений украинских сельскохозяйственных продуктов через польско-литовскую границу.

Ситуация на границе с Польшей

11 февраля сообщалось, что польские протестующие насыпают на дороги землю и бросают шины, чтобы помешать проезду украинских фур. Так в районе, пункте пропуска Угринов-Долгобычев со стороны Украины очередь грузовиков растянулась на 7,1 км. А на таможенном пункте Медика-Шегини очередь украинских грузовиков, которые не могут выехать из Польши, растянулась на 4,8 км. Также сообщалось, что фермеры рассыпали украинское зерно на проезжую часть.

Мэр Львова Андрей Садовый в понедельник назвал польских фермеров, протестующих на границе с Украиной, "пророссийскими провокаторами".

6 ноября прошлого года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие требовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

31 января Еврокомиссия рекомендовала продлить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Польские фермеры сразу заявили, что не поддерживают действий ЕС.