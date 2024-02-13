Медицина, коммуналка, обучение: какие льготы гарантирует государство участникам боевых действий
Отечественное законодательство предусматривает льготы для ветеранов и членов их семей: от сферы медицинского обслуживания до бесплатного проезда городским транспортом. Фокус узнал детали относительно льгот для участников боевых действий.
В конце 2023 года украинское правительство упростило для ветеранов войны и членов их семей процедуру назначения льгот, в частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в официальном сообщении Минсоцполитики. Фокус узнал, что не только скидки на коммуналку для ветеранов действуют в Украине и получил у эксперта полный перечень льгот для участников боевых действий.
Какие социально-правовые гарантии и льготы предусмотрены для ветеранов
Как рассказал Фокусу адвокат, управляющий партнер АО "EvrikaLaw" Андрей Шабельников, согласно статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" участники боевых действий и лица, приравненные к ним имеют следующие льготы.
Медицинское обслуживание
Прежде всего ветеран имеет право на ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов. К тому же ветерану предоставляется право на первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередную госпитализацию.
Также к льготам в сфере медицины входят:
- бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
- первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
- бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения. Порядок предоставления путевок, размер и порядок выплаты компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения определяются Кабинетом Министров Украины;
- пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или изменении места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы.
Льготы на жилье и коммунальные услуги
Кроме 75% скидки платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью), ветеран имеет право и на 75% скидку на пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления.
Кроме этого ветераны имеют право на первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом.
"Участники боевых действий, получившие ранения, контузию или увечье во время участия в боевых действиях или при исполнении обязанностей военной службы, обеспечиваются жилой площадью, в частности, за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций, — в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет", — отмечает адвокат Андрей Шабельников.
Также государство предоставляет ветеранам право на:
- получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также займа на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением его в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства.
"Указанные займы предоставляются в порядке, который определяется Кабинетом Министров Украины", — говорит эксперт.
- первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов.
Льготы на проезд и топливо
Юрист также отмечает, что ветеран в Украине имеет право на 75% скидку стоимости топлива, в частности, жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.
В перечень льгот, согласно закону, Андрей Шабельников добавил и бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места проживания при наличии удостоверения установленного образца, а в случае введения автоматизированной системы учета оплаты проезда — также электронного.
Украинские ветераны должны рассчитывать на выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы
"Не забудьте о бесплатном проезде один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50% скидкой", — добавил адвокат.
Право на работу, отпуск и пособие по временной нетрудоспособности
По закону, украинские ветераны должны рассчитывать на выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы.
Также возможно:
- использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год;
- преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.
Остальные льготы и внеочередные услуги
Важно, что для ветеранов доступно внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20 процентов от тарифов стоимости основных и 50% — дополнительных работ). Абонементная плата за пользование телефоном устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов. Также законодательство предоставляет ветеранам право на первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта, а еще — на внеочередное обслуживание заведениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу.
Ветеран имеет право на 75% скидку стоимости топлива, в частности, жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению
В пределах предусмотренных законом льгот и предоставления участникам участникам боевых действий на территории других государств преимущественного права на поступление в учреждения высшего, профессионального предвысшего образования, право на внеконкурсное поступление в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования и на курсы для получения соответствующих профессий.
По данным Министерства по делам ветеранов, государственная целевая поддержка для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования предоставляется в виде:
- полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;
- льготных долгосрочных кредитов для получения образования;
- социальной стипендии;
- бесплатного обеспечения учебниками;
- бесплатного доступа к сети Интернет, систем баз данных в учебных заведениях;
- бесплатного проживания в общежитии;
- других мероприятий, утвержденных Кабинетом Министров Украины.
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