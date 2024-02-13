Ищут "черное золото": как увеличится добыча нефти в Украине в 2024 году
Компания "Укрнафта" рассчитывает, что в 2024 году в стране появятся 30 новых скважин для добычи нефти.
Компания "Укрнафта" начала строить три скважины на Западе Украины. Начальная добыча нефти планируется на уровне 80 тонн в сутки, сообщает пресс-служба компании.
Подготовка площадки для будущих бурений уже стартовала. Само бурение планируют начать, ориентировочно, в марте 2024 года.
"Диапазон глубин скважин колеблется от 1 102 до 1 211 метров, они спроектированы так, чтобы выйти на продуктивные горизонты стрийских отложений", — отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.
Совокупный начальный дебет всех трех объектов планируется на уровне 80 тонн нефти в сутки. Также в компании сообщили, что в 2024 году планируют построить тридцать новых скважин.
Добыча нефти в Украине
В довоенном 2021 году в Украине было добыто свыше 1,50 миллиона тонн нефти, а годом ранее показатели были примерно такими же. Как сообщали тогда в компании "Укрнафта", снижение добычи нефти состоялось всего на 0,1%.
В 2022 году компания добыла 1,37 миллиона нефти и 1,037 миллиарда кубометров газа. А по итогам первого квартала 2023 года увеличила среднесуточную добычу нефти до 3,926 тонны.
Где в Украине добывают нефть и газ
Запасы нашей страны находятся, в основном, в четырех нефтегазоносных провинциях. В их состав входят 11 областей и 35 нефтегазоносных перспективных регионов. Чаще всего нефть и газ добывают:
- в Днепровско-Донецкой впадина и на северо-западной части Донбасса — Восточный регион;
- в Волынско-Подольской части, с Прикарпатьем, Карпатами и Закарпатьем — Западный регион;
- в Причерноморском (Южном) регионе.
Напомним, 13 февраля в "Нафтогазе" заявили, что в начале месяце в Украине был установлен рекорд по суточной добыче газа. Так, компания "Укргаздобыча" впервые с 2019 года добыла 38,54 миллиона кубометров товарного ресурса. Также Фокус рассказывал, что в Украине в этом году может существенно подорожать топливо.