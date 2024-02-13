Заработали сотни миллионов: в правительстве Польши объяснили, почему фермеры блокируют границу с Украиной

Польское правительство планирует выяснить, каким образом "некачественное" зерно из Украины свободно попало в торговую сеть страны.

Польское правительство обещает предъявить список украинских компаний, которые наживаются на массовом экспорте некачественного зерна в Западную Европу. Благодаря сделкам некоторые предприниматели "заработали" полмиллиарда злотых. О том, какие замечания имеют к сельхозпродукции из Украины, рассказал заместитель министра сельского хозяйства и развития села Михал Колодзейчак на портале RMF24.

Колодзейчак заявил, что в польские торговые сети попали 330 тыс. тонн сельхозпродукции из Украины — технического зерна, кукурузы, рапса. Сделками занимались компании, список которых он планирует опубликовать. Одна из этих компаний "заработала" 0,5 млрд злотых, а суммарно все компании — около 6 млрд злотых.

К украинским товарам есть два замечания, пояснил чиновник. Во-первых, они продавались по существенно сниженным ценам: по 51 злотых за тонну. Между тем себестоимость польского зерна — в 20 раз выше.

Во-вторых, качество украинской пшеницы не соответствует требованиям Европейского Союза. Когда оно добирается, например, в Германию, то в 99% случаев заворачивается. Причем речь идет и о перевозке через порты, и по суше.

В комментарии порталу PAP Studio заместитель министра сообщил, на сегодня зафиксировано 15 тыс. случаев ввоза фуражного зерна. Размер каждой партии — "от одного грузовика до целого поезда, то есть несколько десятков вагонов". Поэтому польская сторона планирует проверять всю сельхозпродукцию, которая поступает из Украины — причем проверять будут различные службы, компании и ведомства, причастные к пересечению границы и торговли.

"Процедуры проверки зерна на границе заслуживают осуждения, тогда как Кодзейчак не доверяет ни одному импортеру или экспортеру продукции из-за рубежа, который представляет свои тесты", — привели журналисты слова чиновника.

На портале "24 канал" привели комментарий польского аналитика Мирослава Марчиняка. Марчиняк считает, что публикация перечня компаний "поставит точку" в истории с импортом зерна. Впрочем, польские предприниматели возражают против публикации, однако "на их интересы уже никто не будет обращать внимания".

Граница с Польшей — детали беспорядков фермеров

Отметим, в первые месяцы вторжения РФ в 2022 году страны Европейского Союза согласились помочь Украине, которая не имела возможности вывезти зерно через заблокированные черноморские порты. Для этого позволили свободно и без пошлины ввозить сельскохозяйственную продукцию в Европу, чтобы доставить ее в порты и отправить странам-покупателям из Азии и Африки. Летом-осенью 2023 года польские фермеры впервые заблокировали польско-украинскую границу, требуя прекратить импорт сельхозпродукции из Украины: тогда удалось уговорить прекратить блокировку.

Зимой 2023-2024 года блокировка возобновилась. Как рассказывал Фокус, граждане Польши останавливали движение фур, которые пересекали польско-украинскую границу: на дорогах образовалась пробка из нескольких сотен грузовых машин, которые стоят по несколько дней.

11 февраля стало известно об инциденте на границе — неизвестные мужчины сбили замки с трех грузовиков и высыпали несколько тонн зерна на асфальт. Польские чиновники заверили, что начали расследование инцидента.

Напоминаем, кандидат политических наук Алексей Буряченко объяснил, что Украине и Польше было бы полезно действовать совместно, тогда они смогут вместе зарабатывать на сельхозпродукции. Тем временем продолжает работать зерновой коридор в Черном море: в течение двух месяцев товаропоток вырос вдвое.