Новые тарифы на свет: украинцам рассказали правду о подорожании электричества

По словам министра энергетики Германа Галущенко, украинцам не стоит переживать, что тариф на электроэнергию в 2024 году повысят до 6 гривен.

29 января 2024 года член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в интервью "Телеграф" заявил, что украинцам стоит готовиться к очередному повышению тарифов на свет. По его словам, размер нового тарифа будет составлять 6 гривен за киловатт-час. Но, как заявил 12 февраля министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, планов повысить тарифы на электроэнергию у правительства нет.

По его словам, украинцам не стоит переживать, что тариф на электроэнергию в 2024 году повысят до 6 гривен за киловатт-час.

"Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но, действительно, до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая, — сказал министр энергетики.

Галущенко отметил, что в апреле правительство собирается оценить ситуацию в энергетике, но сейчас вопрос о повышении тарифов не стоит.

"НКРЭКУ также не движется в этом направлении. Соответственно, на сегодняшний день на столе никаких проектов решений нет. То есть даты повышения точно нет, — подчеркнул Герман Галущенко.

Тарифы на электроэнергию: почему их могут пересмотреть

Как отмечал Сергей Нагорняк, еще в сентябре 2023 года Украина получила публичное письмо от Белого дома с перечнем реформ, которые нужно выполнить, чтобы в дальнейшем получать финансовую и военную помощь от США.

"Среди перечня реформ были также изменения сектора энергетики — либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию. И для населения, и для коммунальных предприятий. По этой реформе отведен дедлайн 12 месяцев, то есть она должна быть завершена до сентября 2024 года", — рассказал он.

Отметим, что Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года — до 2,64 грн за кВт. Но зимой, как правило, расходы домохозяйств на электричество увеличиваются, поскольку многие пользуются электрическими устройствами или кондиционерами, чтобы обогреть свое жилье.

Напомним, 15 января народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко также сообщил, что в конце весны могут увеличиться тарифы на оплату электроэнергии. Также напомним, что в Киеве с 1 апреля тарифы на холодную воду могут увеличиться на 34% а с июля — еще на 15%.