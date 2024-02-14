Пенсии пересчитают всем: в Кабмине рассказали, как проведут индексацию выплат

По словам замминистра социальной политики Дарьи Марчак, повышение выплат в 2024 году ощутят все пенсионеры.

В первый день 2024 года, когда украинцам пересчитали размер прожиточного минимума, у некоторых украинцев изменились также и пенсии. Так, минимальная пенсия теперь составляет 2 361 гривну, а размер максимальной повысился до 23 610 гривен. Однако с 1 марта в Украине должна состояться масштабная индексация пенсий. В правительстве планируют повысить пенсии всем украинцам. Об этом сказала в эфире телемарафона 13 февраля первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

По ее словам, в Минсоце уже работают над постановлением Кабинета министров о проведении индексации.

"Наша задача, как и в 2023 году состоит в том, чтобы все пенсионеры, независимо от того, по каким правилам они получают выплаты, почувствовали повышение пенсий в этом году. Мы внимательно следим за тем, чтобы никто из пенсионеров не остался вне индексации", — сказала она.

Предполагается, что после индексации средняя пенсия в Украине составит 6 000 гривен.

Как рассчитывают индексацию

Индексация пенсий в Украине предусмотрена статьей 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Для обеспечения индексации пенсии ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии. Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, который применяется для исчисления пенсии, ежегодно увеличивается на коэффициент, соответствующий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарные года, которые предшествуют году, в котором проводится увеличение", — сказано в документе.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде рассказали, какие пенсионные выплаты получают в разных регионах Украины. Также напомним, что по предварительному прогнозу Министерства социальной политики, в Украине пенсии в 2024 году проиндексируют на 13%.