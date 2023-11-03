Балльная система: способна ли индексация по-новому увеличить размеры пенсий

Индексацию пенсий в следующем году правительство планирует провести по новому механизму. Балльная система нацелена повысить размер выплат. Однако опрошенные Фокусом специалисты сомневаются, что удастся найти необходимые средства.

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Новая бальная система, которую правительство хочет ввести уже в 2024-м, в корне изменит логику механизма индексации пенсий в Украине. Об этом пишет Фокус в новой статье "Солидный стаж не спасет: почему работающие пенсионеры в Украине получают мало и как это изменить".

Параметры новой балльной системы до конца не известны — соответствующее постановление еще не опубликовали. Но со слов премьер-министра Дениса Шмыгаля известно, что взносы в ПФУ будут пересчитаны в баллы в соответствии с соотношением между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент.

"Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, — получаете 10 баллов. Выше средней по стране — получаете, например, 12 или более баллов, меньше средней — 8 баллов. Затем эти баллы ежегодно будут так же перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой", — пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Правительство хочет взносы граждан в ПФУ перевести в баллы и на основе них индексировать пенсии в 2024 Фото: pexels.com

Сейчас индексация пенсий означает, что поправка на инфляцию осуществляется не относительно собственно пенсии, а относительно зарплаты, с которой начисляется пенсия. "Поэтому в результате те, кто имели большие пенсии, получают еще большие, а у кого маленькие — получают копейки", — сказал Фокусу кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

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Балльная система устранит существующую несправедливость, когда люди с одинаковым стажем получают разные пенсии, в зависимости от того, давно или недавно они вышли на заслуженный отдых.

Эксперты сомневаются, что правительство найдет средства для существенного повышения пенсий в следующем году

Однако эксперты сомневаются в финансовых возможностях правительства существенно повысить выплаты в рамках нового механизма.

"Бонусная система — неплохая идея, — поделилась мыслями с Фокусом ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина. — Но неизвестно, какой вес баллов в деньгах. Предполагается существенное повышение пенсии. Но возникает вопрос: откуда деньги? У нас плательщиков ЕСВ и пенсионеров не 1:1 — пенсионеров больше. Не секрет, что вся социальная сфера страны финансируется за счет западной помощи".

По ее мнению, такие меры — "косметические, создают иллюзию реформирования". Вместо этого следует стимулировать экономику — без ее запуска достичь высоких пенсий не удастся, убеждена специалист.

Повысить пенсии в Украине можно, только запустив экономику, что значит повышение налоговых поступлений в бюджет и ПФУ Фото: pexels.com

"Последние изменения, которые предлагаются правительством относительно перерасчета пенсий работающим пенсионерам, считаю, направлены на нарушение прав человека. Уровень пенсий в Украине не соответствует потребностям человека и достойной жизни. Изменения приведут к еще большему ухудшению уровня жизни пенсионера, который работает, чтобы хоть как-то сводить концы с концами", — отметил Фокусу юрист Ростислав Кравец.

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Напомним, выплаты пенсионерам могут приостановить, если они более полугода не пользовались банковским счетом. Чтобы избежать такой ситуации, достаточно хотя бы раз в шесть месяцев проводить транзакцию пенсионной картой.

Также Фокус писал, что пенсионеры, которые не имеют возможности получать пенсию самостоятельно, могут оформить доверенность. Кроме нотариуса или государственной нотариальной конторы, доверенность на получение пенсии может удостоверить уполномоченное на это должностное лицо органа местного самоуправления.