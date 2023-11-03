Бальна система: чи здатна індексація по-новому збільшити розміри пенсій

Індексацію пенсій у наступному році уряд планує провести за новим механізмом. Бальна система націлена підвищити розмір виплат. Однак опитані Фокусом фахівці сумніваються, що вдасться знайти необхідні кошти.

Related video

Нова бальна система, яку уряд хоче запровадити вже у 2024-му, докорінно змінить логіку механізму індексації пенсій в Україні. Про це пише Фокус у новій статті "Солідний стаж не врятує: чому пенсіонери, які працюють в Україні отримують мало і як це змінити".

Параметри нової бальної системи до кінця не відомі — відповідної постанови ще не опублікували. Але зі слів прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відомо, що внески до ПФУ будуть перераховані у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент.

"Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні — отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів. Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати", — пояснив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Уряд хоче внески громадян в ПФУ перевести в бали і на основі них індексувати пенсії в 2024 Фото: pexels.com

Нині індексація пенсій означає, що поправка на інфляцію здійснюється не щодо власне пенсії, а щодо зарплати, з якої нараховується пенсія.

"Тому в результаті ті, хто мали великі пенсії, отримують ще більші, а в кого маленькі — отримують копійки", — сказав Фокусу кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Важливо

Пенсії в Україні: літні люди мають право на аліменти від своїх дорослих дітей

Бальна система усуне існуючу несправедливість, коли люди з однаковим стажем отримують різні пенсії, залежно від того, давно чи недавно вони вийшли на заслужений відпочинок.

Експерти сумніваються, що уряд знайде кошти для суттєвого підвищення пенсій у наступному році

Однак експерти сумніваються у фінансових можливостях уряду істотно підвищити виплати у межах нового механізму.

"Бонусна система — непогана ідея, — поділилася думками з Фокусом провідна експертка соціальних і гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна. — Але невідомо, яка вага балів в грошах. Передбачається істотне підвищення пенсії. Але виникає питання: звідки гроші? У нас платників ЄСВ та пенсіонерів не 1:1 — пенсіонерів більше. Не секрет, що вся соціальна сфера країни фінансується за рахунок західної допомоги".

На її думку, такі заходи — "косметичні, створюють ілюзію реформування". Натомість варто стимулювати економіку — без її запуску досягти вищих пенсій не вдасться, переконана фахівчиня.

Підвищити пенсії в Україні можна, лише запустивши економіку, що означатиме збільшення податкових надходжень до бюджету й ПФУ Фото: pexels.com

"Останні зміни, які пропонуються урядом щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, вважаю, направлені на порушення прав людини. Рівень пенсій в Україні не відповідає потребам людини та гідне життя. Зміни призведуть до ще більшого погіршення рівня життя пенсіонера, який працює, аби хоч якось зводити кінці з кінцями", — зауважив Фокусу юрист Ростислав Кравець.

Важливо

Пенсії-2023: які виплати отримають українці в листопаді

Нагадаємо, виплати пенсіонерам можуть призупинити, якщо вони понад півроку не користувалися банківським рахунком. Щоб уникнути такої ситуації, достатньо хоча б раз на шість місяців проводити транзакцію пенсійною карткою.

Також Фокус писав, що пенсіонери, які не мають можливості отримувати пенсію самостійно, можуть оформити довіреність. Окрім нотаріуса або державної нотаріальної контори, довіреність на отримання пенсії може посвідчити уповноважена на це посадова особа органу місцевого самоврядування.